《駐京專電》工信部等推設備更新方案，２０２７年前投資增２５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》工信部、發改委等７個部門聯合發布《推

動工業領域設備更新實施方案》，提出到２０２７年，工業領域設備投資規模較２０２３年增長

２５％以上，規模以上工業企業數位化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過９０％

、７５％，工業大省大市和重點園區規上工業企業數字化改造全覆蓋，重點行業能效基準水平以

下產能基本退出、主要用能設備能效基本達到節能水平，本質安全水平明顯提升，創新產品加快

推廣應用，先進產能比重持續提高。

方案亦提及，加強數字基礎設施建設。加快工業互聯網、物聯網、５Ｇ、千兆光網等新型網

絡基礎設施規模化部署，鼓勵工業企業內外網改造。加快落後低效設備替代，針對工業母機、農

機、工程機械、電動自行車等生產設備整體處於中低水平的行業，加快淘汰落後低效設備、超期

服役老舊設備。重點推動工業母機行業更新服役超過１０年的機床等。

更新升級高端先進設備。針對航空、光伏、動力電池、生物發酵等生產設備整體處於中高水

平的行業，鼓勵企業更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。重點推動航空行業全面開

展大飛機、大型水陸兩棲飛機及航空發動機總裝集成能力、供應鏈配套能力等建設。

