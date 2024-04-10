《駐京專電》山東：推進數字經濟發展，重點三方面求突破

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國新辦舉行「推動高質量發展」系列主題

新聞發布會。山東省發改委主任孫愛軍在會上表示，去年山東設立了１００億元人民幣的專項基

金，支持力度不斷加大，將重點在三個方面求突破，以數字變革引領經濟社會全方位轉型。



＊建設５００個以上智慧農業應用基地、１０個平台經濟集聚區＊



他表示，做強數字產業。山東正謀劃實施集成電路「強芯」、先進計算「固鏈」等十大工程

，每年推出１００個引領性項目，配套制定財稅、金融、用地等政策，「一對一」精準支持，推

動信息技術產業營業收入保持兩位數增長，爭取明年底規模突破２﹒４萬億元人民幣。

山東正在實施產業數字化「八大行動」，布局了３２個「產業大腦」支撐製造業數字化改造

，今明兩年還將建設５００個以上智慧農業應用基地、１０個平台經濟集聚區，以這些為抓手，

挖掘好產業數字化這個巨大的市場。



＊明年底前再建成開通７萬個５Ｇ基站＊



完善好數字設施。發展數字經濟，新基建必須先行。山東擁有濟南、青島兩個互聯網骨幹直

連點，是全國首個「雙樞紐」的省份，２﹒２億個物聯網終端在全國也是最多的。這方面持續加

大力度，今年全省１６個市將全部達到千兆城市標準，明年底前再建成開通７萬個５Ｇ基站、總

量突破２７萬個，進一步織密數字基礎設施網絡，助推數字經濟發展跑出「加速度」。

山東去年數字經濟增加值達到４﹒３萬億，佔ＧＤＰ的比重是４７％，比二產佔比高了接近

８個百分點。

