《駐京專電》發改委建設全國融資信用服務平台，助中小企以信換貸

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國新辦就《統籌融資信用服務平台建設提

升中小微企業融資便利水平實施方案》情況舉行政策例行吹風會，國家發改委副主任李春臨在會

上表示，發改委近日建設了全國融資信用服務平台，通過加強信用信息共享應用，幫助中小微企

業以「信」換「貸」，就是以信用換取貸款。

他表示，《實施方案》加強平台優化整合。強化全國信用信息共享平台的信用信息歸集共享

「總樞紐」功能，將全國一體化融資信用服務平台網絡作為向金融機構集中提供公共信用信息服

務的「唯一出口」。整合功能重複或運行低效的地方融資信用服務平台，原則上一個省份只保留

一個省級平台，市級、縣級設立的平台不超過一個，所有地方平台納入全國一體化平台網絡，實

行清單式管理，減少重複建設和資源閒置浪費。

此外，加強信息歸集共享。將企業主要人員信息、各類資質信息、進出口信息等１７類、

３７項信用信息納入共享範圍。加強數據開發利用。結合地方產業特點，有針對性地推出特色金

融產品和服務。推動金融便民惠企政策通過融資信用服務平台直達經營主體。

