《駐滬專電》上海和合首創嚴重資不抵債暫停兌付，已被立案偵查

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海和合首創投資管理有限公司９日在官

網發布公告稱，目前公司已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，已無力兌付，自即日起暫停

兌付工作。後續將繼續與投資者保持溝通並開展資產處置等工作。這距離公司對外宣稱「不遺餘

力地為完成１００％資金兌付目標而努力」，僅過去不到１個月時間。

另據《財新網》報道，有「和合系」的投資者在上海有關部門處得知，「和合系」已被上海

市公安局楊浦分局的經偵大隊立案偵查，對王某某等相關核心團隊人員已經採取了強制性措施。

上海警方所提到的「王某某」指的就是王泓量等和合系留守團隊成員。

公司官網顯示，和合首創成立於２０１６年１月，註冊資本１０億元人民幣，法定代表人為

林強，公司並非在協會登記的私募基金管理人。和合首創以股權投資基金、證券投資基金、票據

投資基金、地產基金、海外資產配置、家族信託等多元業務為基礎，通過股權母基金、私募證券

投資基金、ＥＡＭ平台等主體進行投資。

２０２３年８月２８日，和合首創的董事長兼ＣＥＯ、和合期貨董事林強跑路。五天後，林

強控制的和合資管發布公告，宣布林強失聯、成立以法定達代表人王泓量為首的臨時領導小組。

和合首創、和合期貨及其期貨資管子公司－－和合資管，被外界並稱為「和合系」。去年

１０月底，和合首創公告表示，由於疫情後續影響及市場形勢嚴峻，加之經濟恢復不及預期，多

重因素導致公司及關聯方在管的部分產品出現到期未能足額兌付。和合首創當時表示，公司進行

了全面清產核資，擬轉讓或抵押主要資產回籠資金以兌付產品，力爭當年末兌付到期產品１０％

本金，此後將分批兌付。根據該公告，和合首創當時尚未兌付金額合計高達５２﹒５６億元人民

幣。

