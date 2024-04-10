《駐滬專電》一季度上海企業家、機構和個人投資者信心指數均回升

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心日前對上

海市企業領導人或企業家、機構投資者和個人投資者的調查結果顯示，今年一季度上海財經大學

上海市投資者信心指數為１０９﹒９５點，環比上升１１﹒８１點，同比下降３﹒４６點。指數

重回樂觀區域，表明上海市投資者信的心態較前期更加積極。

其中，一季度上海企業家投資信心指數回升至１１０﹒８８點，環比上升７﹒１５點，同比

下降２﹒２６點；機構投資者信心指數為１２５﹒６２點，環比大升２１﹒２點，同比上升

１０﹒４８點。個人投資者信心為９２﹒６５點，環比上升７﹒９９點，同比下降７﹒０４點，

指數仍處於悲觀區域。

上海財經大學社會經濟指數系列課題組總負責人徐國祥表示，今年一季度以來，在政策刺激

下消費回暖，製造業和基礎設施領域的投資均保持了良好的增長勢頭，經濟基本面穩定向好，政

策資金齊發力為Ａ股市場健康有序發展保駕護航，提振了上海市投資者對投資環境的信心。特別

是兩會之後，留抵退稅及財政貼息等政策對於製造業企業投資的支持力度提升，民間投資的重點

已逐步轉向實體經濟領域，企業發展的內外部條件得以優化升級，為長期穩健發展提供了堅實的

基礎和保障。企業家群體的心態轉向積極。

此外，一季度Ａ股市場震盪上行，新質生產力熱點提升了多個具有科技屬性的板塊收益，機

構投資者和個體投資者的收益較前期改善，對投資的滿意度提升，同時在流動性充足的預期下對

後市的看法也轉向積極。因此，第一季度上海投資者的投資信心指數回升。

