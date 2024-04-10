《大行觀點》安本：中國市場情緒與基本面脫節，投資者仍謹慎

《環富通基金頻道１０日專訊》安本亞洲股票投資總監郭蕙嘉發表對中國市場展望，她指經

過１月份的拋售之後，２月份市場主要由於農曆新年假期的旅遊人數增加以及信貸增長數字超出

預期而出現反彈。３月份的回報相對平淡。投資者仍然謹慎，等待更有意義和可持續的復甦出現

。



＊經濟逐步改善，政策支持影響逐漸浮現＊



經濟逐步看到改善－－出口數字超出市場預期，這是源於海外存貨周期和中國的製造業優勢

。最近３月份公布的ＰＭＩ數字也顯示製造業復甦情況好過預期。政策支持也在逐步變得更為寬

鬆。央行今年第二次降低了存款準備金率。政府推出了刺激消費和投資的計劃，同時進一步放寬

房地產市場的購買限制政策，看到成交量有所回升，但這是否能持續尚待觀察。而外國投資者重

返中國市場，將在整個經濟的復甦動力穩步提升之後發生，當中包括陷入困境的房地產行業。

安本對中國市場的前景保持不變。儘管過去一年的市場情緒持續低迷，但如估值和新聞頭條

反映的市場情緒，與安本在市場上的觀察和從公司直接獲得的信息之間出現了脫節。估值處於歷

史低谷，這意味著許多具有強大品牌名稱的高品質公司的股票價格便宜。同時，政策支持的影響

開始逐漸浮現，這對股市來說是正面的勢頭。隨著時間過去，這應有助於扭轉公司盈利下修的趨

勢。上個月的全國人大會議已經明確表示，政府希望財政支持要有節制。然而，更多的政策支持

，例如大於預期的財政支出，以及對房地產市場的更多支持，將對改善中國的市場情緒大有幫助

。（ｗａ）

