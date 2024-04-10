《神州頭條》財經報章頭版摘要：３月乘用車出口量創歷史新高

《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



資本向「新」聚集，服務新質生產力茁壯成長

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今年以來，Ａ股市場融資節奏放緩，但服務科技創新的特徵更加顯著，募集資金多用於支持戰略

性新興產業和未來產業的發展，這些行業產業正是新質生產力形成的關鍵領域。



３月乘用車出口量創歷史新高

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乘聯會９日發布的數據顯示，今年總體汽車出口延續去年年末強勢增長態勢。３月乘用車出口

４０﹒６萬輛，同比增長３９％，環比增長３６％，創出月度出口量歷史新高；１－３月累計出

口１０６﹒３萬輛，同比增長３６％。



經濟運行釋放持續向好訊號

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近期，中國經濟運行釋放積極訊號。從消費看，市場活躍度有所上升；從賬面看，部分上市公司

一季度盈利改善。專家表示，隨著設備更新改造和消費品以舊換新等政策加快落地顯效，經濟回

升向好基礎有望進一步鞏固。





《上海證券報》



習近平同密克羅尼西亞聯邦總統西米納會談

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國家主席習近平９日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的密克羅尼西亞聯邦總統西米納舉行

會談。習近平指，中方願同密方一道，以兩國建交３５周年為新起點，保持各層級交流對話，加

強各領域互利合作，推動中密關係邁上新台階。



習近平會見俄羅斯外長拉夫羅夫

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國家主席習近平９日在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。習近平請拉夫羅夫向普京總統

轉達誠摯問候並表示，我和普京總統一致同意，繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定

向前發展。



多地財政收入實現平穩開局

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近日，各地陸續披露今年前２個月的財政收支情況。從收入端來看，多地整體財政收入實現平穩

開局；從支出端來看，科技、消費等重點領域得到有力保障。





《證券時報》



「機器人總動員」上演，產業鏈協同創新才有未來

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首屆中國人形機器人產業大會暨具身智能峰會９日在北京舉行。業內普遍認為，２０２４年是人

形機器人和具身智能高速發展的關鍵元年，本屆峰會可謂上演了一場「機器人總動員」，是觀察

這種預期的一個重要窗口。



多家券商相繼「降息」，客戶保證金利率低至０﹒２％

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券商又「降息」了。近期，渤海證券、東莞證券、愛建證券、開源證券等券商紛紛宣布，將客戶

保證金活期存款年利率調整為０﹒２％。



５Ａ和４Ａ級景區將實現境內外銀行卡受理全覆蓋

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人行、文旅部、國家外匯管理局和國家文物局９日聯合發布《關於進一步優化重點文旅場所支付

服務，提升支付便利性的通知》，明確三星級及以上旅遊飯店、國家５Ａ級和４Ａ級旅遊景區、

國家和省級旅遊度假區、國家級旅遊休閒街區要實現境內外銀行卡受理全覆蓋。（ｌｃ）

