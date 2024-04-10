《鍾之日記》港股難得衝高，等候重磅數據

《鍾之日記》４月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



恒指今日高開近百點後愈升愈有，很快便重上１７０００點大關，與昨日（９日）情況不同

，恒指今日在升穿１７０００點後，大部分時間維持在該位以上運行，最多升３６２點至

１７１９０點，距離上月高位１７２１４點僅一步之遙。恒指收市報１７１３９，升３１１點或

１﹒８％，主板成交近１０７３億元。

恒指今日升勢凌厲，後市依然看好，但要留意今晚公布的美國３月消費者物價指數

（ＣＰＩ），倘若升幅大過預期，恒指明日有機會藉勢調整。

恒生銀行（０００１１）昨日收市後公布，該行已委任經紀商運作自動股份回購計劃，預計

回購不多於３０億元的該行股份，期限至今年９月９日。恒生銀行今日股升６％，收報９９﹒７

元。



＊惠譽下調評級展望，Ａ股跌幅盤中擴＊



惠譽最新維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由「穩定」調整為「負面」，至於違約

評等仍然保持「Ａ＋」級別。中國財政部迅即作出回應稱，很遺憾看到惠譽調降中國主權信用評

級展望，稱惠譽的分析未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、

進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。財政部又強調，目前中國地方政府債務化解工作有序推進，風

險總體可控。

滬深股市今早走低，午間時段惠譽宣布下降中國評級展望，午後跌幅漸進放大，滬綜指全日

收盤跌０﹒７％，報３０２７﹒３３點，盤中低見３０１３﹒５８點，雖然三千關口有支持，但

已經是本月以來新低。多個科技概念板塊持續捱沽，深市此前三連跌，昨日稍有反彈，今日再度

下探，深成指挫１﹒６％，創業板指更跌２﹒０６％。

比起股市表現更關注成交偏弱，兩市全日成交只有８３００億元人民幣，雖然按日增加

４﹒２％，但仍維持近月較低水平，陸股通全日淨流出超過４１億元人民幣。



＊高管被抓，萬科股價跳水＊



內地龍頭房企又有壞消息，萬科（０２２０２）高管被抓，引發公司ＡＨ股大跌。

今日內媒報道指，萬科濟南公司總經理肖勁已於４８小時前被山東警方帶走調查。隨後濟南

萬科回應稱，肖勁因個人原因配合相關部門調查，目前公司運營正常，由金亞斌接任濟南公司總

經理；濟南萬科又表示，目前調查仍在進行中，以相關政府部門披露訊息為準。

據悉，肖勁是房地產行業知名人士，先後在遠洋地產、萬科等龍頭房企任職，今年是肖勁加

入萬科的第十五年，他曾出任北京萬科副總經理，主管銷售、營運及商用業務。

此前，萬科山東項目合作方煙台市百潤置業就已舉報萬科管理層存在違法經營問題，以總裁

、監事會主席郁亮為首的高階主管利用萬科偷稅漏稅、中飽私囊，甚至轉移國家資產。萬科當時

回應指，該合作方言論內容嚴重失實，屬商業詆毀，並指會就此採取法律行動。

消息拖累下，萬科Ａ跌超５％，港股股價亦跳水，收跌４﹒３％。



＊天瑞水泥百億市值化灰，母企債價亦崩＊



內地建材民企天瑞水泥（０１２５２）在港上市以來股票一向成交薄弱，然而到了昨日收市

前１５分鐘突然閃崩，收盤時股價暴挫超過９９％，股票價格從周一（８日）收市價５港元跌到

剩餘０﹒０４８港元，即時「升仙」，百億市值灰飛煙滅，與此同時當日成交量亦暴增至

２４３８萬港元。內媒引述母公司天瑞集團工作人員表示，天瑞水泥目前企業生產經營一切正常

。

天瑞水泥今早公告停牌，等待公布內幕消息。

股價蒸發９９％看似誇張，然而細價股被暴力洗倉在港股市場並不罕見，主要原因可能是有

投資者質押了股票但沒有足夠的抵押物補倉，導致券商直接斬倉，而最大疑問是被斬倉的股東是

否和公司母企天瑞集團有關。

投資者擔憂公司財政問題惡化，天瑞集團旗下唯一一隻存續境內債「１４天瑞集團債０２」

今早開盤同告崩跌，全日債價跌超１５％，至８３﹒２７８元人民幣。該債項目前評級ＡＡ＋，

票息８﹒５０％，存量規模８﹒４３億元人民幣，即將於今年６月２５日到期。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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