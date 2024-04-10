《Ａ股焦點》建設機械華東重機等多股漲停，工業設備更新方案公布

《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股市場上，工程機械板塊今早開市即成亮點，其中建設機械

（滬：６００９８４）、華東重機（深：００２６８５）、華辰裝備（深：３００８０９）等集

體升一成漲停，柳工（深：０００５２８）升７﹒９％，永達股份（深：００１２３９）、南礦

集團（深：００１３６０）升５﹒８％，徐工機械（深：０００４２５）升４﹒１％，中聯重科

（深：０００１５７）升３﹒８％，唯萬密封（深：３０１１６１）漲３﹒７％。

工信部、發改委等７個部門聯合發布《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到２０２７

年，工業領域設備投資規模較２０２３年增長２５％以上，規模以上工業企業數位化研發設計工

具普及率、關鍵工序數控化率分別超過９０％、７５％，工業大省大市和重點園區規上工業企業

數字化改造全覆蓋，重點行業能效基準水平以下產能基本退出、主要用能設備能效基本達到節能

水平，本質安全水平明顯提升，創新產品加快推廣應用，先進產能比重持續提高。方案亦提及要

加強數字基礎設施建設、加快落後低效設備替代、更新升級高端先進設備等。（ｅｙ）

