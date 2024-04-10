馬雲公司內網發長文：ＡＩ時代剛剛到來，我們正當其時

《經濟通通訊社１０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲今天在公司內網發表題為

《致改革 致創新》的帖子，高度肯定集團董事長蔡崇信和首席執行官吳泳銘組成的新管理層的

變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。

據悉，這是退休後的馬雲五年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。



＊肯定新管理層改革，阿里重回客戶價值軌道＊



馬雲認為，過去這一年阿里最核心的變化，不是去追趕ＫＰＩ，而是認清自己，重回客戶價

值軌道。通過向大公司病開刀，阿里重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。

他認為新管理層「直面問題、直面未來，相信年輕人，對年輕團隊充分授權，對於我們要甚

麼，不要甚麼，做出了果斷清晰的取捨」「不僅是突破昨日固化的戰略，更是打造未來的阿里」

。

針對行業未來，馬雲判斷「三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，

足以發生翻天覆地的變化，ＡＩ時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」

阿里內部人士稱，馬雲這些年雖然不在具體管理崗位，但作為創始人，總在公司發展關鍵時

刻站出來，給員工解惑、鼓勁。（ｒｙ）

