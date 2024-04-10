《大灣區》廣東上調養老保險單位繳費率至１５％，仍低於國家標準

《經濟通通訊社１０日專訊》今年４月起，廣東省職工基本養老保險單位繳費比例由１４％

上升至１５％，廣東省稅務局稱此次調整是「按照實施企業職工基本養老保險全國統籌制度的工

作安排」。據《財新》統計，目前僅有廣東和浙江兩省的養老保險單位費率低於國家統一標準

１６％。



＊稅務局：調整為落實全國統籌要求＊



據《財新》報道，作為養老保險基金結餘最為充裕的省份之一，早年間廣東為招徠企業投資

、刺激本地經濟，設定了相對較低的費率。２０１７年，全省單位繳費比例統一至１４％，部分

地市如深圳、佛山、江門僅為１３％，而彼時全國其他省份多數執行２０％的費率。

但站在中央決策的視野，擴大社保基金總資源，平衡地區間養老金支付壓力更為關鍵且緊迫

。２０１９年，國務院《降低社會保險費率綜合方案》明確，降低全國城鎮職工基本養老保險單

位繳費比例至１６％，而當前低於１６％的地方，需研究提出過渡辦法。

２０２２年２月，養老保險全國統籌鋪開，然而時至今日，廣東費率提高至１５％的改革意

見才「姍姍來遲」，另外１％何時調整仍未可知。（ｒｙ）

