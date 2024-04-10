  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/04/2024 10:42

《大灣區》廣東上調養老保險單位繳費率至１５％，仍低於國家標準

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今年４月起，廣東省職工基本養老保險單位繳費比例由１４％
上升至１５％，廣東省稅務局稱此次調整是「按照實施企業職工基本養老保險全國統籌制度的工
作安排」。據《財新》統計，目前僅有廣東和浙江兩省的養老保險單位費率低於國家統一標準
１６％。
　
＊稅務局：調整為落實全國統籌要求＊
　
　　據《財新》報道，作為養老保險基金結餘最為充裕的省份之一，早年間廣東為招徠企業投資
、刺激本地經濟，設定了相對較低的費率。２０１７年，全省單位繳費比例統一至１４％，部分
地市如深圳、佛山、江門僅為１３％，而彼時全國其他省份多數執行２０％的費率。
　　但站在中央決策的視野，擴大社保基金總資源，平衡地區間養老金支付壓力更為關鍵且緊迫
。２０１９年，國務院《降低社會保險費率綜合方案》明確，降低全國城鎮職工基本養老保險單
位繳費比例至１６％，而當前低於１６％的地方，需研究提出過渡辦法。
　　２０２２年２月，養老保險全國統籌鋪開，然而時至今日，廣東費率提高至１５％的改革意
見才「姍姍來遲」，另外１％何時調整仍未可知。（ｒｙ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金