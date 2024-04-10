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AH股新聞

10/04/2024 18:12

《兩岸關係》習近平見馬英九：兩岸同屬一國，沒有勢力能分開我們

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中共總書記習近平今日下午在北京人民大會堂東大廳會見馬英
九，是兩人繼２０１５年１１月於新加坡會面後，時隔八年多再次會晤。台灣媒體報道，習近平
對馬英九表示，「兩岸同胞都是中國人，沒有甚麼心結不能化解，沒有甚麼問題不能商量，沒有
甚麼勢力能把我們分開」，海峽的距離「阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情」。
　　習近平強調，兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實；外部的
干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大事。習近平並認為，青年是國家的希望、民族的未來，兩岸青
年好，兩岸未來才會好。兩岸青年要「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣、共創中華民族綿長不
止，續寫中華民族歷史的新輝煌」。
　　習近平同時對馬英九的民族情懷、堅持九二共識、反對台獨、推動兩岸關係和平發展、促進
兩岸青年交流、致力振興中華，表示高度評價。
　
＊馬英九：沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定幸福的台灣＊
　
　　馬英九則對習近平表示，對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定幸福的台灣，對中
華民族來說，沒有和平繁榮的兩岸，也不會有有璀璨光明的未來。他誠摯希望雙方重視人民真實
價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互惠雙贏。
　　馬英九並稱，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，兩岸的中國人，絕對有足
夠的智慧，和平處理各項爭端，避免走向衝突。
　　馬英九又提到，這幾天的訪問行程，同學們深刻了解中華文化的根源，體驗大陸實際發展的
面貌，更感受到兩岸之間血濃於水的情感。
　　馬英九４月１日至１１日訪問大陸，先後赴廣東、陜西、北京等地交流，並帶領台灣青年學
子訪問中山大學、北京大學等。去年馬英九首次赴大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交
流，一行人當時只到訪南京、重慶、上海等地，並未赴北京。（ｓｌ）

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