《Ａ股行情》滬指低開０﹒０８％，工業領域設備更新實施方案公布

《經濟通通訊社１０日專訊》關注美國將公布３月通脹數據，數據出爐前料新興市場按兵不

動。內地亦將於明天公布３月ＣＰＩ及ＰＰＩ，滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒０８％，報

３０４５﹒９６點，深成指低開０﹒２５％，創業板指低開０﹒５％，旅遊酒店板塊及多個科技

概念走低。

工程機械板塊今早開市即成亮點，顯著高開。工信部、發改委等７個部門聯合發布《推動工

業領域設備更新實施方案》，提出到２０２７年，工業領域設備投資規模較２０２３年增長

２５％以上，規模以上工業企業數位化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過９０％

、７５％，工業大省大市和重點園區規上工業企業數字化改造全覆蓋，重點行業能效基準水平以

下產能基本退出、主要用能設備能效基本達到節能水平，本質安全水平明顯提升，創新產品加快

推廣應用，先進產能比重持續提高。方案亦提及要加強數字基礎設施建設、加快落後低效設備替

代、更新升級高端先進設備等。

乘聯會公布，３月內地乘用車市場零售１６８﹒７萬輛，同比增長６％，環比增長

５２﹒８％，月內乘用車出口４０﹒６萬輛，同比增長３９％，環比增長３６％，創歷史最高月

度出口量。新能源乘用車方面，３月批發銷量達到８１萬輛，同比增長３１﹒１％，環比增長

８１﹒３％；市場零售７０﹒９萬輛，同比增長２９﹒５％，環比增長８２﹒５％。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，是連續第七個交易日進行２０億元

逆回購操作，今日零投放零回籠。

國際關係方面，據報中國國家主席習近平將開展訪歐行程，訪問國家包括法國、塞爾維亞和

匈牙利；俄羅斯外交部稱，總統普京計劃年內訪問中國。（ｅｙ）

