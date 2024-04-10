  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/04/2024 11:36

《Ａ股行情》滬綜指午收跌０﹒３４％，深市喘定一日今早再踩空

　　《經濟通通訊社１０日專訊》關注美國將公布３月通脹數據，內地亦將於明天（１１日）公
布３月ＣＰＩ及ＰＰＩ，觀望情緒濃厚，滬深股市今早走低，滬綜指截至中午收市跌０﹒３４％
，報３０３８﹒２５點，科技概念持續捱沽，深市此前三連跌，昨日稍有反彈，今早再下跌，深
成指挫１﹒３２％，創業板指更跌１﹒８７％。
　　成交維持近日以來較低水平，兩市半日成交５０９５億元（人民幣．下同），與上日（９日
）同時段成交相若，陸股通半日淨流出超過４３億元。
　
＊工程機械領漲，國家推工業設備更新＊
　
　　工程機械板塊今早開市即成亮點，顯著拉漲。工信部、發改委等７個部門聯合發布《推動工
業領域設備更新實施方案》，提出到２０２７年工業領域設備投資規模較２０２３年增長２５％
以上。建設機械（滬：６００９８４）、華東重機（深：００２６８５）漲停，南礦集團
（深：００１３６０）升９﹒２％，柳工（深：０００５２８）抽高６﹒７％，華辰裝備
（深：３００８０９）漲６﹒２％，永達股份（深：００１２３９）升５％，徐工機械
（深：０００４２５）升４％。
　　科技概念板塊集體捱沽，存儲晶片、時空大數、衛星導航、網絡遊戲等概念平均跌超過３％

　
＊寧德時代跌２％，特斯拉第二季銷量仍堪憂＊
　
　　據《彭博》報道，貝雅資本的分析師表示，特斯拉汽車銷量繼第一季度意外下滑後，本季度
可能再次下降。Ａ股特斯拉概念普遍飄綠，龍頭寧德時代（深：３００７５０）跌２％，聯明股
份（滬：６０３００６）、科林電氣（滬：６０３０５０）跌停，瑞瑪精密
（深：００２９７６）挫９﹒６％，美利信（深：３０１３０７）跌７﹒７％，星源卓鎂
（深：３０１３９８）跌７﹒３％，銀河磁體（深：３００１２７）走低６﹒５％。（ｅｙ）
　　

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金