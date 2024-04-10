《Ａ股行情》滬綜指午收跌０﹒３４％，深市喘定一日今早再踩空

《經濟通通訊社１０日專訊》關注美國將公布３月通脹數據，內地亦將於明天（１１日）公

布３月ＣＰＩ及ＰＰＩ，觀望情緒濃厚，滬深股市今早走低，滬綜指截至中午收市跌０﹒３４％

，報３０３８﹒２５點，科技概念持續捱沽，深市此前三連跌，昨日稍有反彈，今早再下跌，深

成指挫１﹒３２％，創業板指更跌１﹒８７％。

成交維持近日以來較低水平，兩市半日成交５０９５億元（人民幣．下同），與上日（９日

）同時段成交相若，陸股通半日淨流出超過４３億元。



＊工程機械領漲，國家推工業設備更新＊



工程機械板塊今早開市即成亮點，顯著拉漲。工信部、發改委等７個部門聯合發布《推動工

業領域設備更新實施方案》，提出到２０２７年工業領域設備投資規模較２０２３年增長２５％

以上。建設機械（滬：６００９８４）、華東重機（深：００２６８５）漲停，南礦集團

（深：００１３６０）升９﹒２％，柳工（深：０００５２８）抽高６﹒７％，華辰裝備

（深：３００８０９）漲６﹒２％，永達股份（深：００１２３９）升５％，徐工機械

（深：０００４２５）升４％。

科技概念板塊集體捱沽，存儲晶片、時空大數、衛星導航、網絡遊戲等概念平均跌超過３％

。



＊寧德時代跌２％，特斯拉第二季銷量仍堪憂＊



據《彭博》報道，貝雅資本的分析師表示，特斯拉汽車銷量繼第一季度意外下滑後，本季度

可能再次下降。Ａ股特斯拉概念普遍飄綠，龍頭寧德時代（深：３００７５０）跌２％，聯明股

份（滬：６０３００６）、科林電氣（滬：６０３０５０）跌停，瑞瑪精密

（深：００２９７６）挫９﹒６％，美利信（深：３０１３０７）跌７﹒７％，星源卓鎂

（深：３０１３９８）跌７﹒３％，銀河磁體（深：３００１２７）走低６﹒５％。（ｅｙ）



