《Ａ股行情》滬指跌０﹒７％成交續低，財政部對惠譽降評級表遺憾

《經濟通通訊社１０日報道》惠譽最新維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由「穩定

」調整為「負面」，至於違約評等仍然保持「Ａ＋」級別。中國財政部迅即作出回應稱，很遺憾

看到惠譽調降中國主權信用評級展望，稱惠譽的分析未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、

提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。財政部又強調，目前中國地方政

府債務化解工作有序推進，風險總體可控。

滬深股市今早走低，午間時段惠譽宣布下降中國評級展望，午後跌幅漸進放大，滬綜指全日

收盤跌０﹒７％，報３０２７﹒３３點，盤中低見３０１３﹒５８點，雖然三千關口有支持，但

已經是本月以來新低。

多個科技概念板塊持續捱沽，深市此前三連跌，昨日稍有反彈，今日再度下探，深成指挫

１﹒６％，創業板指更跌２﹒０６％。

比起股市表現更關注成交偏弱，兩市全日成交只有８３００億元（人民幣．下同），雖然按

日增加４﹒２％，但仍維持近月較低水平，陸股通全日淨流出超過４１億元。



＊萬科屋漏逢暴雨，Ａ股返回十年前＊



內媒報道，萬科濟南公司總經理肖勁已被山東警方帶走調查。濟南萬科承認，肖勁因個人原

因配合相關部門調查，目前公司運營正常，由金亞斌接任濟南公司總經理。有合作方此前舉報萬

科（深：０００００２）高管偷稅漏稅、轉移國家資產，有投資者擔心事件對本就流動性緊張的

萬科帶來負面影響，萬科Ａ（深：０００００２）全日收跌５﹒１％，報７﹒５８元，股價刷新

近十年新低。

Ａ股光刻機板塊午後震盪下挫，德明利（深：００１３０９）跌停，長川科技

（深：３００６０４）挫９﹒４％，佰維存儲（滬：６８８５２５）跌９﹒１％，聯動科技

（深：３０１３６９）跌７﹒９％，恒爍股份（滬：６８８４１６）跌７﹒４％，中科藍訊

（滬：６８８３３２）插６﹒６％，至純科技（滬：６０３６９０）跌６﹒４％。有外媒分析荷

蘭今後批准中國維修ＡＳＭＬ光刻機請求的速度將較為緩慢，ＡＳＭＬ中國對此沒有評論。



＊工程機械領漲，國家推工業設備更新＊



工信部、發改委等７個部門聯合發布《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到２０２７

年工業領域設備投資規模較２０２３年增長２５％以上。工程機械板塊今早開市即成亮點，顯著

拉漲，惟午後升幅顯著收窄。建設機械（滬：６００９８４）股價漲停，柳工

（深：０００５２８）收漲７﹒３％，南礦集團（深：００１３６０）升７％，山河智能

（深：００２０９７）升５﹒３％，廈工股份（滬：６００８１５）升５﹒１％，山東礦機

（深：００２５２６）升４﹒４％。

通用機械板塊早段亦升，收市時則跌多升少，恒而達（深：３００９４６）漲１１﹒５２％

，創世紀（深：３０００８３）升１０﹒２％，華東數控（深：００２２４８）、騰達科技

（深：００１３７９）漲停，惟凱爾達（滬：６８８２５５）跌６﹒１％，恒潤股份

（滬：６０３９８５）挫５﹒８％，中環海陸（深：３０１０４０）跌５﹒５％，凱中精密

（深：００２８２３）跌４﹒９％，海鷗股份（滬：６０３２６９）跌４﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５０４﹒７１ －０﹒８１

上證綜合指數 ３０２７﹒３３ －０﹒７０ ３６４７﹒１８

上證Ａ股指數 ３１７３﹒７５ －０﹒７０

深證成份指數 ９２９７﹒９６ －１﹒６０ ４６５２﹒７７

深圳創業板指數 １７８９﹒９４ －２﹒０６

上證Ｂ股指數 ２５８﹒２０ ＋０﹒０３ １﹒８０

深證Ｂ股指數 １０８０﹒１１ －０﹒４２ ０﹒５１

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