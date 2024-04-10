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AH股新聞

10/04/2024 09:16

天瑞水泥昨遭洗倉市值閃崩９９％，內媒引述公司回應生產經營正常

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地建材民企天瑞水泥（０１２５２）在港上市以來股票一向
成交薄弱，然而到了昨日收市前１５分鐘突然閃崩，收盤時股價暴挫超過９９％，股票價格從周
一（８日）收市價５港元跌倒剩餘０﹒０４８港元，即時「升仙」，百億市值灰飛煙滅，與此同
時當日成交量亦暴增至２４３８萬港元。同日還有浩森金融科技（０３８４８）亦暴跌超過九成
，昇能集團（０２４５９）股價腰斬五成。
　　內地傳媒引述母公司天瑞集團工作人員表示，天瑞水泥正積極聯繫公司香港辦的同事問原因
，目前企業生產經營一切正常。
　　天瑞水泥今早公告停牌，等待公布內幕消息。
　　ＣＣＡＳＳ系統顯示，天瑞水泥股份存放在ＣＣＡＳＳ系統的比例達到９４﹒２２％，而前
二十券商席位合計持倉量就已經達到７７﹒１２％，前十大券商席位持倉量達到６２﹒０３％，
反映股權集中度較高。天瑞水泥實際控制人為李留法，持股比例達到６９﹒５８％。
　　股價蒸發９９％看似誇張，然而細價股被暴力洗倉在港股市場並不罕見，主要原因可能是有
投資者質押了股票但沒有足夠的抵押物補倉，導致券商直接斬倉。事實上，香港股市成交量長期
低迷、流動性持續下滑，市場上充斥著零成交的僵屍股，這些股份一旦出現類似於小股東被斬倉
的情況，市場缺乏承接，股價就會直線下墜。（ｅｙ）

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