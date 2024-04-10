天瑞水泥昨遭洗倉市值閃崩９９％，內媒引述公司回應生產經營正常

《經濟通通訊社１０日專訊》內地建材民企天瑞水泥（０１２５２）在港上市以來股票一向

成交薄弱，然而到了昨日收市前１５分鐘突然閃崩，收盤時股價暴挫超過９９％，股票價格從周

一（８日）收市價５港元跌倒剩餘０﹒０４８港元，即時「升仙」，百億市值灰飛煙滅，與此同

時當日成交量亦暴增至２４３８萬港元。同日還有浩森金融科技（０３８４８）亦暴跌超過九成

，昇能集團（０２４５９）股價腰斬五成。

內地傳媒引述母公司天瑞集團工作人員表示，天瑞水泥正積極聯繫公司香港辦的同事問原因

，目前企業生產經營一切正常。

天瑞水泥今早公告停牌，等待公布內幕消息。

ＣＣＡＳＳ系統顯示，天瑞水泥股份存放在ＣＣＡＳＳ系統的比例達到９４﹒２２％，而前

二十券商席位合計持倉量就已經達到７７﹒１２％，前十大券商席位持倉量達到６２﹒０３％，

反映股權集中度較高。天瑞水泥實際控制人為李留法，持股比例達到６９﹒５８％。

股價蒸發９９％看似誇張，然而細價股被暴力洗倉在港股市場並不罕見，主要原因可能是有

投資者質押了股票但沒有足夠的抵押物補倉，導致券商直接斬倉。事實上，香港股市成交量長期

低迷、流動性持續下滑，市場上充斥著零成交的僵屍股，這些股份一旦出現類似於小股東被斬倉

的情況，市場缺乏承接，股價就會直線下墜。（ｅｙ）

