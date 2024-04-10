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AH股新聞

10/04/2024 10:24

《貿易摩擦》歐盟對華補貼調查燒至風電組件，官員暗示行動陸續來

　　《經濟通通訊社１０日專訊》歐盟委員會負責市場競爭事務委員維斯塔格周二（９日）表示
，將檢視西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞等國風力發電廠，調查中國風力渦輪機供應
商是否通過補貼在歐洲市場上佔據不公平優勢。
　　維斯塔格表示歐盟應更有系統、更具體地進行調查，而不是像「打地鼠」般逐案調查。她提
到中國在歐洲太陽能電池板市場已經佔據主導地位，歐盟必須在為時已晚之前採取行動，不能允
許在電動車、風能或重要晶片的領域發生類似事件。不過她解釋，調查並不是為了限制中國的成
功。而是恢復中歐之間的公平貿易關係。
　　根據歐盟此前通過的外國補貼法規，歐盟委員會有權評估企業在公開招標中是否通過外國補
貼而提交過於有利的報價。
　　歐盟近月來加速反制中國在各工業領域的補貼行為，除了對中國電動車展開反補貼調查之外
，上月歐盟就保加利亞一個電動列車採購項目展開調查，導致中車（０１７６６）
（滬：６０１７６６）子公司退出招標，上周則就羅馬尼亞太陽能園區的一個公開招標項目，分
別對隆基綠能（滬：６０１０１２）子公司和上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）子
公司展開調查。（ｅｙ）

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