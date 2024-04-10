【內房困局】平安信託產品接連爆雷苦主維權，料受房企違約潮拖累

《經濟通通訊社１０日專訊》隨著內地房地產市場大雷小雷不絕，曾經作為地產商融資手段

的信託業近年來陷入爆雷潮，連總資產及盈利都曾在行業前列的平安信託亦未能幸免。近期內地

網傳一份維權苦主致信深圳政府的信息函，提到平安信託有３７隻現存信託產品無法兌付，其中

１１款爆雷產品涉及３８９１人，涉及金額達１０２﹒８３億元（人民幣．下同），懇請深圳政

府為投資者做主。

有自媒體表示，深圳平安信託總部昨天下午聚集了一大批人維權，原因是因為信託產品嚴重

逾期不兌付，有傳現場有特警出動維持秩序。另有網民在網上發帖，稱自己投資的平安信託產品

因底層資產爆雷而無法兌付，積蓄全打水漂，向網友求助。

該網民提到，自己投資的產品是「翔遠２３０號集合資金信託計劃」，平安信託上月曾發布

臨時公告，稱融資人重慶榮乾房地產開發公司此前違約，法院裁決要求融資人應支付本金和違約

金，母公司榮盛發展（深：００２１４６）也要承擔連帶清償責任，但是平安信託不保證能成功

追收款項。網傳函件顯示「翔遠２３０號」亦在維權名單之列，項目涉及人數約３００人，未兌

付金額為８﹒３６億元。

然而平安信託投向地產項目的產品爆雷陸續有來，比如一款名叫「福寧６１５號集合資金信

託計劃」的產品，本於今年３月２９日到期兌付，但平安信託告知投資者尚無現金回收，信託計

劃需要延期。該產品募資總額高達７﹒７２億元，以股權形式投資正榮地產（０６１５８）旗下

廈門地產項目，然而隨著正榮地產出現債務違約，信託產品逾期兌付也是大概率事件。

平安信託最新聲明稱，對於此次給客戶帶來的困擾公司深表歉意，將持續跟進標的項目開發

銷售及資金回籠情況，並對正榮地產提起訴訟。平安信託另強調，目前公司整體業績穩健、經營

狀況良好。



＊地產風險敞口暴露，平保資管去年錄巨蝕＊



股權信息顯示，平安信託由中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）接近全資持有。

分析指，平安信託房地產風險敞口已經全面暴露，涉及多家頭部民營房企，其中包括華夏幸

福（滬：６００３４０）、融僑集團、祥生地產、融創中國（０１９１８）等等，存量規模非常

大，如果平安信託無法向地產商追收款項，法院有可能要求平安信託向投資者承擔賠償責任，勢

必帶來債務危機。根據平保最新一份業績顯示，該公司去年淨利近８５７億元，同比急跌

２２﹒８％，其中資管業務錄得巨額虧損２０７億元。（ｅｙ）

