暴雪網易承諾原有玩家帳號數據完整保留，《魔獸世界》啟動預約

《經濟通通訊社１０日專訊》暴雪國服確定今年夏季陸續回歸，暴雪娛樂與網易

（０９９９９）遊戲發行團隊發布致暴雪國服玩家的信，稱「感謝您的等待，我們回來了」，但

提到尚需不短的時間準備開服，例如重建新服務器機房、恢復各類數據等。對於玩家最擔心的遊

戲數據問題，團隊承諾，「當服務器開啟時，我們將保證您的帳號數據被完整保留」，呼籲玩家

切勿聽信謠言，參與不受保護的帳號或帳號數據交易。

信中強調，將通過新的合作方式，為國服玩家超量恢復更好的服務。在國服缺席期間玩家錯

過的許多活動和福利，網易將盡可能為玩家提供重新獲得的機會，同時將為國服玩家準備回歸紀

念福利與運營活動；各項電競賽事也已開始籌備。更多反外掛措施將被加入遊戲中，在新協議中

，團隊有更大空間開展針對國服的遊戲環境優化工作，更多更新的技術手段以及法務手段都已嚴

陣以待。

此外，暴雪遊戲服務中心放出《魔獸世界》國服玩家預約流程，稱「守得雲開見月明，漫長

的等待是值得的，我們終於迎來了魔獸世界國服的回歸！感謝再相逢，不論你是老玩家還是新玩

家，讓我們一起打開官網預約遊戲並留言吧」。（ｓｌ）

