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AH股新聞

10/04/2024 10:46

《神州金融》招行據報已暫停新增三年期及五年期大額存單額度

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒引述多名招商銀行（０３９６８）
（滬：６０００３６）客戶經理報道，招行大額存單產品已無新增額度，其中，三年期大額存單
今年初起沒有額度，五年期大額存單更自去年１１月底起沒有額度。相關客戶經理指出，大額存
單暫停主因是此類產品利率較高。
　
＊分析：壓縮資金成本以應對淨息差承壓＊
　
　　報道引述業內人士指出，銀行壓縮資金成本以應對淨息差承壓，是招商銀行暫停新增三年及
五年期大額存單額度的主要原因。招聯首席研究員董希淼稱，近年商業銀行加大向實體經濟減費
讓利，營收、利潤增速和息差都有所下滑。
　　國家金融監督管理總局早前公布，２０２３年第四季，中國的商業銀行淨息差已降至
１﹒６９％，首次跌破１﹒７％關口。
　　從２０２３年年報看，招商銀行淨息差為２﹒１５％，下降了２５個基點。而六大國有銀行
淨息差均出現不同程度同比下降；工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行
（００９３９）（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國
銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、
郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）淨息差分別為１﹒６１％、１﹒７０％、
１﹒６０％、１﹒５９％、１﹒２８％、２﹒０１％，分別比上一年下降３１個、３１個、３０
個、１６個、２０個、１９個基點。
　
＊中國銀行：今年息差方面仍然面臨很大壓力＊
　
　　中國銀行副行長張毅月初在２０２３年年度業績發布會上直言，今年在息差方面仍然面臨很
大的壓力，其一是人民幣資產收益率還將不斷走低，２０２３年ＬＰＲ下降、存量房貸利率調整
等因素將對今年形成壓力；其二是存款成本的剛性特徵依然顯著，雖然２０２３年存款利率下降
三次，但是存款的定期化、長期化趨勢特徵依舊明顯；其三是如果今年美聯儲局加息周期接近尾
聲進入降息通道，中國銀行的外幣業務優勢將有所縮減。（ｓｌ）

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