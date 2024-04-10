《Ａ股焦點》萬科ＡＨ齊下挫，萬科濟南總經理肖勁被警方帶走調查

《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒《界面新聞》今日中午引述多方消息報道，萬科濟南公

司總經理肖勁已於４８小時前被山東警方帶走調查。《藍鯨新聞》隨後引述濟南萬科表示，肖勁

因個人原因配合相關部門調查，目前公司運營正常，由金亞斌接任濟南公司總經理。濟南萬科指

，目前調查仍在進行中，請以相關政府部門披露信息為準。

萬科ＡＨ股價均挫，Ａ股（深：０００００２）現跌５﹒１％，報７﹒５８元人民幣；Ｈ股

（０２２０２）現跌２﹒５％，報４﹒３港元。



＊合作方此前舉報萬科高管偷稅漏稅、轉移國家資產＊



此前，萬科山東項目的合作方煙台市百潤置業狙擊萬科，稱萬科管理人員存在多種違法經營

問題，以總裁、監事會主席郁亮為首的高階主管利用萬科偷稅漏稅、中飽私囊，甚至轉移國家資

產。萬科隨後回應指，煙台市百潤置業在網路上發布對公司和公司負責人員的惡意言論，內容嚴

重失實；煙台萬科和當地合作方的糾紛，目前已經進入司法程序，相信法律會給予公正的判斷。

萬科並指，相關不實指控和商業詆毀已構成對個人的誹謗罪和對公司名譽權及商業信譽的非法侵

害，公司會採取法律行動維護合法權益。（ｓｌ）

