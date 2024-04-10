惠譽調低中國評級展望至負面，確認「Ａ＋」評級

《經濟通通訊社１０日專訊》繼穆迪於去年１２月下調中國評級展望後，另一家國際評級機

構惠譽跟隨，維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由「穩定」調整為「負面」，至於違約

評等仍然保持「Ａ＋」級別。惠譽表示，這次下調反映了中國公共財政前景面臨的風險日益增加

，特別是在中國從依賴房地產的增長模式轉向政府認為更永續的增長模式，經濟前景更加不明朗

。



＊惠譽：預計今年中國經濟增長僅４﹒５％＊



惠譽表示，因房地產調整帶來的負面財富效應和收入增長略顯疲軟，房地產行業持續疲軟和

居民部門消費低迷，預計中國ＧＤＰ增長率將從２０２３年的５﹒２％放緩至２０２４年的

４﹒５％。

惠譽認為，中國近年來錄得巨額財政赤字和不斷上升的政府債務，正在侵蝕財政緩衝。預計

未來幾年財政政策愈來愈有可能發揮重要作用，債務水平仍將保持穩定上升。

不過惠譽表示，支持中國「Ａ＋」評級的因素包括其龐大且多元化的經濟、相對於其他國家

的ＧＤＰ增長前景依然穩健、在全球貨物貿易中不可或缺的作用、強勁的外部融資以及人民幣的

儲備貨幣地位等。然而，隨著可能要與經濟增長目標相平衡，赤字削減料將漸進，惟支持中期財

政整頓的改革措施尚未明確。



＊穆迪率先下調對中國評級展望＊



穆迪於去年１２月率先將中國信用評級展望從穩定調整為負面。穆迪當時指出，中央政府將

向財務困難的地方政府和國企提供財政支持，這對中國的財政、經濟和體制實力構成了廣泛的下

行風險，另外還反映了與結構性和持續性的中期經濟增長放緩和房地產行業風險增加。中國財政

部當時迅速刊出一篇答記者問，稱對穆迪的決定感到失望。

穆迪在下修對中國評級展望後，再一口氣將８家中資銀行、１８家中資非金融企業、１８家

國有基建企業及其附屬公司，以及２２個城投公司（ＬＧＦＶ）的展望由穩定降至負面，另將

２６家城投公司及４家地方國企列入負面觀察。與此同時穆迪還將香港和澳門的展望由穩定降至

負面。（ｅｙ）

