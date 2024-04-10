財政部：對惠譽降中國信用評級展望表遺憾，目前地方債務風險可控

《經濟通通訊社１０日專訊》惠譽國際信用評級公司發布報告，維持中國主權信用評級不變

，但將評級展望由「穩定」調整為「負面」。中國財政部迅即作出回應稱，很遺憾看到惠譽調降

中國主權信用評級展望，指前期曾與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，報告也部分反映了中方

的看法，但從結果看，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適

度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。財政部強調，目前中國

地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。



＊財政部：中國維護良好主權信用的能力和決心沒有改變＊



財政部負責人表示，長期看，保持適度的赤字規模，用好寶貴的債務資金，有利於擴大內需

，支持經濟增長，最終有利於維護良好的主權信用。中國政府一直堅持統籌兼顧支持經濟發展、

防範財政風險和實現財政可持續等多重目標，根據形勢變化，統籌需要與可能，科學合理安排赤

字規模，保持赤字率在合理水平。２０２４年赤字率按３％安排，整體看是適度、合理的，有利

於經濟穩增長，也能較好控制政府負債率，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

回顧２０２３年，中國ＧＤＰ增長５﹒２％，對世界經濟貢獻率超過３０％，令人振奮。今

年設定５％左右的預期目標，符合現實條件和發展需要，傳遞出高質量發展的決心和信心。中國

經濟長期向好的趨勢沒有改變，中國政府維護良好主權信用的能力和決心也沒有改變。



＊財政部：將進一步推動一攬子化債方案落地見效＊



對於惠譽高度關注財政可持續性問題，從財政赤字、地方政府債務、融資平台債務等角度提

出了風險上升的擔憂。該負責人指出，財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資

政府債券，支持地方特別是高風險地區化解融資平台隱性債務和清理政府拖欠企業帳款等，緩釋

到期債務集中償還壓力，降低利息支出負擔。按照「省負總責，市縣盡全力化債」的原則，各地

立足自身努力，統籌各類資源，制定化債方案，逐項明確具體措施。經過各方面協同努力，地方

債務風險得到整體緩解。地方政府法定債務本息兌付有效保障，隱性債務規模逐步下降；政府拖

欠企業帳款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有所減少。總的看，目前中國地方政府債

務化解工作有序推進，風險總體可控。

下一步，財政部將會同有關方面不斷加強地方政府法定債務管理，進一步推動一攬子化債方

案落地見效，嚴格違規違法舉債問題監督問責，著力構建防範化解隱性債務風險長效機制，加快

建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，在高質量發展中逐步化解地方政府債務風險。

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