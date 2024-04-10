【ＦＯＣＵＳ】全球獨角獸放榜，中國「後浪」吸睛

【ＦＯＣＵＳ】「言必稱ＡＩ」的時代，胡潤研究院最新發布《２０２４全球獨角獸榜》，

中國以３４０家企業位居第二，其中，佔比最大行業正正是人工智能。不計連續三年穩坐榜首的

「社媒之王」字節跳動，今次上榜的多間獨角獸中企亦雲集８０後甚至９０後創始人，應了

２０００年刷屏的詩歌《後浪》－－我們這一代的想像力，不足以想像你們的未來。



＊中國７０３家上榜，創始人雲集８０９０後＊



胡潤２０２４年全球獨角獸（價值１０億美元以上的非上市公司）榜，１４５３家企業中，

美國、中國、印度分別以７０３家、３４０家、６７家佔據三甲；過去一年，全球新增獨角獸

１７１家，美國、中國分別佔７０家、５６家。

其中，躋身前２０位的９間中企，除了螞蟻系、騰訊系、京東系，白手創業起家的字節跳動

（估值１﹒５６萬億元）、Ｓｈｅｉｎ（估值４６００億元）、滴滴（估值１３５０億元），創

始人均為８０後，而打造大名鼎鼎「原神」的遊戲公司米哈游（估值１６００億元）、創始人更

是８５後。

此外，新上榜的人工智能初創公司月之暗面、智譜華章，機器人初創公司極飛科技、擎朗智

能、快倉智能，創始人楊植麟、張鵬、彭斌、李通、楊威要麼是９０後，要麼是８０後，





＊天才出少年，多間企業明年料晉新秀＊



除了已上榜的企業，明年大有可能晉身獨角獸級別的初創企業，創始人「天才出少年」的還

有剛剛完成第六輪融資的智元機器人（現估值約７０億元），以及完成Ｂ輪融資的東方空間（現

估值約６０億元）。

前者的創始人彭稚輝，去年８月已發布人形機器人「遠征Ａ１」，可用於倉儲物流、柔性智

造，並獲比亞迪、上汽等投資，最新擬在上海建造首座量產工廠。而後者的創始人姚頌，年初剛

宣布開啟規模化商業火箭發射，並用自研的「引力一號」火箭將３顆衛星送上預定軌道。

此外，對標排名獨角獸榜第２８位的人工智能校對平台Ｇｒａｍｍａｒｌｙ（估值９２０億

元），９０後創辦的秘塔寫作貓同系ＡＩ搜索引擎，３月的訪問量錄按月飆升逾５倍至６６９萬

次，增幅甚至超越月之暗面旗下的Ｋｉｍｉ智能助手。



＊ＡＩ人才培養大國，科技競賽勝負難料＊



國內以人工智能領銜的科技創投熱潮何解方興未艾？答案指向人才。據智庫保爾森基金會最

新數據，中國過去數年培養的頂尖人工智能研究人員的全球佔比，已從２０１９年的２９％升至

２０２２年的４７％，可謂人工智能人才培養大國。

數據並顯示，在中國獲得相關本科學位的人員，其中近３１％選擇在中國攻讀研究生並留國

工作，近７％選擇赴美國攻讀研究生者並回國工作。不過，美國仍是最頂尖（前２％）人工智能

人才的首選工作目的地，攬獲其中５７％，遠超中國的１２％；而前２０％最頂級人工智能人才

，美中則各佔４２％、２８％，未來科技競賽仍勝負難料。

