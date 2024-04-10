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AH股新聞

10/04/2024 17:47

字節跳動：去年利潤增長六成至４００億美元的傳言不實

　　《經濟通通訊社１０日專訊》字節跳動今日下午在其今日頭條官方帳號發文稱，「媒體有關
字節跳動利潤增長及數據傳言不實」。
　　稍早《彭博》引述知情人士報道稱，字節跳動２０２３年利潤增長約６０％至４００億美元
，增幅跑贏騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）；同期營收亦增約５０％至１２００
億美元，是首次在收入和利潤上超越主要競爭對手騰訊。報道提到，上述內部數據尚未經過獨立
審計。（ｓｌ）
　

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