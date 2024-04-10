字節跳動：去年利潤增長六成至４００億美元的傳言不實

《經濟通通訊社１０日專訊》字節跳動今日下午在其今日頭條官方帳號發文稱，「媒體有關

字節跳動利潤增長及數據傳言不實」。

稍早《彭博》引述知情人士報道稱，字節跳動２０２３年利潤增長約６０％至４００億美元

，增幅跑贏騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）；同期營收亦增約５０％至１２００

億美元，是首次在收入和利潤上超越主要競爭對手騰訊。報道提到，上述內部數據尚未經過獨立

審計。（ｓｌ）



