《經濟通通訊社１０日專訊》字節跳動今日下午在其今日頭條官方帳號發文稱，「媒體有關
字節跳動利潤增長及數據傳言不實」。
稍早《彭博》引述知情人士報道稱，字節跳動２０２３年利潤增長約６０％至４００億美元
，增幅跑贏騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）；同期營收亦增約５０％至１２００
億美元，是首次在收入和利潤上超越主要競爭對手騰訊。報道提到，上述內部數據尚未經過獨立
審計。（ｓｌ）
全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇
10/04/2024 17:47
字節跳動：去年利潤增長六成至４００億美元的傳言不實
《經濟通通訊社１０日專訊》字節跳動今日下午在其今日頭條官方帳號發文稱，「媒體有關
字節跳動利潤增長及數據傳言不實」。
稍早《彭博》引述知情人士報道稱，字節跳動２０２３年利潤增長約６０％至４００億美元
，增幅跑贏騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）；同期營收亦增約５０％至１２００
億美元，是首次在收入和利潤上超越主要競爭對手騰訊。報道提到，上述內部數據尚未經過獨立
審計。（ｓｌ）
全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇
下一篇新聞︰10/04/2024 17:27 《中國要聞》調查指近三分之二德企認為在華面對不公平競爭
10/04/2024 16:09 惠譽對華展望降至負面，外交部：維護主權信用的決心和能力不變
10/04/2024 15:56 【內房困局】平安信託：福寧信託計劃延期兌付，對正榮地產提訴訟
10/04/2024 15:48 《駐滬專電》上海五五購物節月底起舉行，鼓勵酒店促銷打折
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰