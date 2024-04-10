《以舊換新》七部門擬兩年制修訂２９４項國家標準，促進以舊換新

《經濟通通訊社１０日專訊》國家市場監管總局、國家發改委、工信部、生態環境部、住房

城鄉建設部、商務部、應急管理部七部門聯合印發《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新

行動方案》，就貫徹落實中央財經委員會第四次會議精神和《推動大規模設備更新和消費品以舊

換新行動方案》提出實施標準提升行動，加快制修訂節能降碳、環保、安全、循環利用等領域標

準，計劃到２０２５年共完成重點國家標準制修訂２９４項。



＊加強低碳技術標準攻關，推動汽車標準轉型升級＊



本次行動方案圍繞設備更新、消費品以舊換新和回收循環利用三個方面，布置標準提升工作

任務：一是加快提升能耗能效標準，持續完善污染物排放標準，加強低碳技術標準攻關，提升設

備技術標準水平，築牢安全生產標準底線。二是推動汽車標準轉型升級，加快家電標準更新，強

化家居產品標準引領，加大新興消費標準供給。三是推進綠色設計標準建設，健全二手產品交易

標準，提升廢舊產品回收利用標準，完善再生材料質量和使用標準，加大回收循環利用標準供給

。

本次行動方案並提出要推動標準和政策統籌布局、協同實施。大力推進綠色產品、高端品質

認證。建立消費品質量安全監管目錄，強化產品質量監督抽查。配套出台一批「新三樣」中國標

準外文版，推動中國優勢技術、產品、服務走出去。（ｓｌ）

