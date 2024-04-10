《中國要聞》五一檔１１部電影上映，《哈爾的移動城堡》首登內地

《經濟通通訊社１０日專訊》日本動畫電影在今年內地清明節小長假取得破紀錄佳績後，今

年五一黃金周檔期也有最少兩部日本動畫電影上映。宮崎駿經典電影《哈爾的移動城堡》在公映

２０周年之際，將在４月３０日首次登陸內地院線，同步上映日文原版和中文譯製版。《間諜過

家家 代號：白》（ＳＰＹ ｘ ＦＡＭＩＬＹ ＣＯＤＥ：Ｗｈｉｔｅ）也將在４月３０日於

內地上映。

截至目前，共有１１部影片定檔２０２４年五一檔上映，除《哈爾的移動城堡》、《間諜過

家家 代號：白》外，還有國產電影《穿過月亮的旅行》、《維和防暴隊》、《末路狂花錢》、

《沒有一頓火鍋解決不了的事》、《怒海營救》，港產片《九龍城寨之圍城》，國產動畫《小倩

》、《豬豬俠大電影：星際行動》，美國動作驚悚片《特技狂人》。

據燈塔專業版，宮崎駿最新作品《你想活出怎樣的人生》（港譯《蒼鷺與少年》）清明檔票

房達３﹒８８億元人民幣，總票房截至７日中午１２時４６分破５億元人民幣，成為今年清明檔

票房冠軍、中國影史清明檔新片票房冠軍、中國影史清明檔單日票房冠軍、中國影史清明節票房

冠軍、中國影史日本動畫單日票房冠軍，而且是宮崎駿在中國上映作品中票房最高的一部。



＊「哈爾的移動城堡」商標已遭搶註＊



燈塔專業版顯示，目前《哈爾的移動城堡》想看人數已超過２０萬。另據天眼查知識產權信

息顯示，「哈爾的移動城堡」已被多方申請註冊為商標，申請人包括科技、家具、餐飲等公司以

及自然人蔡某某、張某某，國際分類包括餐飲住宿、建築材料、家具、廣告銷售等。目前上述商

標均已成功註冊。（ｓｌ）

