《中國要聞》金價飛漲投資者轉向搶購白銀，部分平台銀條售罄

《經濟通通訊社１０日專訊》黃金價格猛漲，部分投資者將目光投向白銀。８日現貨白銀價

格突破２８美元╱盎司，創三年來新高；國內截至９日收盤，滬白銀期貨主力合約日內上漲

２﹒０８％，報７１７０元（人民幣．下同）╱千克，近５天上漲１０﹒８％。據《中新經緯》

報道，近日不少網民在社交平台分享自己購買銀條的經歷，少則５０克，多則３０千克（公斤）

，而且目前已有一些貴金屬交易平台的銀條售罄。

報道指，銀條購買渠道主要有電商平台、銀行、貴金屬交易企業、部分品牌金店、銀樓。其

中，在深圳市金正金珠寶首飾有限公司旗下貴金屬交易平台「融通銀」線上小程序，９日上午，

１０００克銀條顯示售罄，同日下午４時，白銀板料也顯示售罄。該平台客服人員表示，近期購

買銀條的客戶較多，需求量超出平台工廠之前白銀的儲備量，正在採購。

在農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）Ａｐｐ，９日上午１１時左右，６０克規

格的傳世之寶龍年生肖銀條還剩３７件；下午５時，傳世之寶龍年生肖銀條６０克、１００克、

２００克均顯示「已售完」，１０００克規格的僅剩１７件。

白銀回收價格方面，報道指，貴金屬回收店和典當行的差異較大，部分專門從事貴金屬回收

的店舖報價為６﹒１元╱克，一些報價為６﹒５元╱克。融通銀平台的回收價格則根據國際大盤

價實時變動，截至９日下午４時３０分，白銀回收價徘徊在６﹒８５元╱克左右。典當行方面，

報價與國際大盤價格相差較多，介乎１元╱克至２元╱克左右，如果量大，部分典當行可能會根

據當天國際銀價適當上調回收價格。



＊分析師：投資白銀需注意全球經濟狀況變化＊



報道引述貴金屬行業分析師馬吟辰表示，從貴金屬市場整體來看，無論是全球多地地緣政治

風險所帶來的避險需求持續升溫，還是市場對美聯儲局降息的預期，都成為黃金和白銀價格走高

的推動力。金銀比目前在約８４的水平（即需要超過８４盎司的白銀才能購買１盎司的黃金），

遠高於４０到５０的歷史均值，因此相對黃金，白銀的上漲空間可能更大。

不過，馬吟辰指出，白銀除了貴金屬屬性外，還有工業金屬的屬性，全球白銀總實物需求的

５０％以上來自電子、太陽能電池板和電動汽車等工業應用，近期全球製造業ＰＭＩ向好的表現

也是白銀價格的推動力之一；但在全球經濟下行時，白銀需求量下降可能會對價格有所打壓。因

此，白銀投資者不能僅僅關注貴金屬市場的表現，更要注意全球經濟狀況變化可能對其產生的影

響。（ｓｌ）

