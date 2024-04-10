《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（９日）「滬股通」額度餘

額５０３﹒１９億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入１６﹒８１億元，佔每日額度

３﹒２３％，「深股通」額度餘額５０２﹒９４億元，買盤超賣盤，流入１７﹒０６億元，佔每

日額度３﹒２８％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ７３７﹒１４ ８２５﹒１３ －８７﹒９９

工業富聯 （６０１１３８） ５４３﹒７８ ５６２﹒７２ －１８﹒９４

紫金礦業 （６０１８９９） ８２８﹒３７ ２７７﹒２５ ５５１﹒１２

長江電力 （６００９００） ３２６﹒３３ ４３７﹒６５ －１１１﹒３２

中國中免 （６０１８８８） １５６﹒３７ ４５０﹒７３ －２９４﹒３６

洛陽鉬業 （６０３９９３） ３６７﹒１８ １８７﹒２９ １７９﹒８９

賽力斯 （６０１１２７） ２４０﹒７２ ２４５﹒６９ －４﹒９７

海爾智家 （６００６９０） ３５０﹒４６ １３０﹒３０ ２２０﹒１６

農業銀行 （６０１２８８） １７９﹒４２ ３００﹒６７ －１２１﹒２５

中國石油 （６０１８５７） １９３﹒３６ ２７０﹒９０ －７７﹒５４

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱

（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ６０３﹒９２ ７２５﹒５８ －１２１﹒６６

中際旭創 （３００３０８） ３５４﹒９８ ６２３﹒２１ －２６８﹒２３

格力電器 （０００６５１） ３３７﹒３８ ４６９﹒０８ －１３１﹒７０

五糧液 （０００８５８） ３９０﹒０９ ４１４﹒４２ －２４﹒３３

比亞迪 （００２５９４） ２６７﹒１３ ４２１﹒８２ －１５４﹒６９

匯川技術 （３００１２４） ３４６﹒４０ ２９８﹒８７ ４７﹒５３

美的集團 （０００３３３） ３２０﹒６６ ３１１﹒２７ ９﹒３９

軟通動力 （３０１２３６） ２３４﹒６６ ２８５﹒４４ －５０﹒７８

天孚通信 （３００３９４） １６６﹒２５ ３２５﹒２７ －１５９﹒０２

長安汽車 （０００６２５） ２３６﹒３９ ２３９﹒０１ －２﹒６２

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（以上數字取小數點後兩個位）

