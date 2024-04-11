《駐京專電》人行等七部門：推動金融系統逐步開展碳核算

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行聯合國家發改委、工信部、財政

部、生態環境部、金監總局和中證監印發《關於進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見》

，積極支持綠色低碳發展。在優化綠色金融標準體系和強化信息披露方面，《指導意見》具體提

出四方面舉措：推動金融系統逐步開展碳核算，建立健全金融機構碳核算方法和數據庫，制定出

台統一的金融機構和金融業務碳核算標準；制定統一的綠色金融標準體系，加快研究制定轉型金

融標準；推動金融機構和融資主體開展環境信息披露，制定完善上市公司可持續發展信息披露指

引；不斷提高環境信息披露和評估質量，推動跨部門、多維度、高價值綠色數據對接。



＊推進碳排放權交易市場建設，豐富與碳排放權掛鈎的金融產品＊



《指導意見》將從哪些方面促進綠色金融產品和市場發展？銀行有關負責人表示：一是推進

碳排放權交易市場建設，研究豐富與碳排放權掛鈎的金融產品及交易方式，逐步擴大適合中國碳

市場發展的交易主體範圍。二是在依法合規、風險可控和商業可持續的前提下，鼓勵金融機構利

用綠色金融或轉型金融標準，加大對能源、工業、交通、建築等領域綠色發展和低碳轉型的信貸

支持力度。三是進一步加大資本市場支持綠色低碳發展力度，支持符合條件的企業在境內外上市

融資或再融資，募集資金用於綠色低碳項目建設運營，規範開展綠色債券、綠色股權投融資業務

。四是大力發展綠色保險和服務，完善氣候變化相關重大風險的保險保障體系。五是壯大綠色金

融市場參與主體。

關於加強政策協調和制度保障，《指導意見》提出，推動完善法律法規，推進綠色金融領域

立法；完善金融機構綠色金融考核評價機制，加大對金融機構綠色金融業務及能力的評價考核力

度；豐富相關貨幣政策工具，用好碳減排支持工具；將高排放行業和高排放項目碳減排信息與項

目信貸評價、信用體系建設掛鈎，推進高排放行業綠色低碳轉型和數字化、智能化升級；深化綠

色金融區域改革，穩步有序探索具有區域特色的綠色金融發展和改革路徑；在國家區域重大戰略

中進一步支持綠色發展。

