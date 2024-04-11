《駐京專電》海南省長：打造新質生產力，做到「五個圖強」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國新辦就「全面深化改革開放 加快建設

具有世界影響力的中國特色自由貿易港」舉行新聞發布會。海南省委副書記、省長劉小明在發布

會上表示，在打造新質生產力重要實踐地這個新賽道上要做到「五個圖強」。

一是「向種圖強」。目前海南集聚了２８００多家種業創新企業，南繁種業的產值突破了

１２０億。下一步，將全力攻關種子這一「農業芯片」，加快建設服務全國的「南繁硅谷」。將

加強研發創新和開發利用，讓更多進口果蔬「國產化」。

二是「向海圖強」。將積極發展深海科技、海洋智能裝備製造、深遠海養殖等新興海洋產業

，力爭今年海洋生產總值突破３１００億元人民幣。還有一個更大的目標，就是爭取用１０年時

間再造一個「海上海南」。



＊很多國內頭部商業航天企業在競位等候發射＊



三是「向天圖強」。目前，全國第一個民建民用的商業航天一號發射工位已於去年年底建成

，二號發射工位也已於今年３月底土建完工，預計今年６月具備常態化發射能力，現在有很多國

內頭部商業航天企業在競位等候發射。圍繞火箭鏈，還將拓展推進衛星鏈、數據鏈等「航天＋」

產業項目落地，打造集發射、研發製造、旅遊、國際交流於一體的文昌國際航天城。

四是「向綠圖強」。博鰲亞洲論壇２０２４年年會期間，東嶼島近零碳運行得到廣泛關注。

將探索更多變「碳」為「寶」的實踐路徑，建設清潔能源島２﹒０版，發展海上風電、光伏等綠

色產業，推動綠氫「制儲輸用」，推進石化新材料等產業綠色轉型升級。

五是「向數圖強」。利用海南自貿港「數據安全有序流動」政策，完善５Ｇ、綠色算力、國

際通信海纜等數字基礎設施，推動全業務國際通信出入口局盡快落地，豐富遊戲出海等方面的應

用場景，打造數字大健康、關鍵核心零部件等優勢特色產業，做強做優自貿港數字經濟。

