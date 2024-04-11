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AH股新聞

11/04/2024 14:54

《駐京專電》海南今年落實新版外資准入負面清單，完善旅遊消費

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國新辦就「加快建設具有世界影響力的中
國特色自由貿易港」舉行新聞發布會。海南省省長劉小明在發布會上表示，今年將全面落實新版
海南自貿港外商投資准入負面清單，建成運行多功能自由貿易帳戶，升級國際貿易「單一窗口」
，大力發展跨境電商、海外倉、離岸貿易、數字貿易等新業態新模式，以更自由便利的貿易投資
吸引更多國際流量。
　　旅遊消費方面，一季度，海南接待遊客數量、旅遊總收入分別增長了１７﹒６％、
３２﹒３％，其中入境遊為去年同期的４倍。劉小明稱，海南旅遊仍存在著一些痛點和堵點。比
如旺季高峰時段，瓊州海峽車輛過海擁堵，普通艙飛機票一票難求，服務糾紛等。針對這些問題
，海南正在全力地提升完善，不僅是在春節的旺季期間，非旺季期間也常抓不懈。海南有信心也
有決心，把海南旅遊消費這張名片愈擦愈亮。針對入境遊客，用足用好５９國免簽政策，推出更
多入境便利措施。比如，海南即將推出「海南錢包」，這個錢包入境的時候就可以將外幣兌換成
手機中的電子人民幣，只要能用支付寶、微信的地方都能夠刷。

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