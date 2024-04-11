【聚焦人幣】首季熊貓債發行量創新高，機構：人民幣國際化新動力

《經濟通通訊社１１日專訊》近年來，熊貓債在海外發行人中間火了。彭博數據顯示，截至

一季度末，境外機構今年發行的熊貓債規模達６７４億元人民幣，同比增長２２０﹒９５％，創

歷史新高。熊貓債的存續規模超過２７５４億元人民幣。

熊貓債是指境外機構在中國境內發行的、以人民幣計價的債券。

景順董事總經理黃嘉誠分析稱，熊貓債市場在近期受到發行人歡迎的主要原因是人民幣與美

元的利率差。相對於美元債券市場，人民幣債券市場的融資成本有顯著優勢。在過去美元的低利

率環境下，大部分國際公司一般傾向於在美元債券市場完成債券發行，之後再將資金轉為人民幣

為其在中國境內的分公司注資。而現在由於美元利率高企，這些國際公司都轉向直接發行人民幣

債券完成融資需求。

黃又指，熊貓債的擴大發行有利於推動人民幣的國際使用。中長期看，熊貓債市場體量增加

，對人民幣的廣泛應用能起到提振作用。隨著舊的熊貓債到期，境外企業在市場上需要進行新的

人民幣再融資，這也為人民幣作為重要國際融資工具打開了大門。而且，熊貓債市場發展會進一

步促使政策制定者加快人民幣境內外流通配套設施的建設和完善，為人民幣國際化打下更堅實的

基礎。

展望２０２４年，低成本融資優勢和再融資需求將對今年的熊貓債發行形成一定支撐。黃嘉

誠表示，短期內中美利差大幅收縮概率不大，中美利差有望繼續推動熊貓債市場保持火熱。只有

看到中美貨幣政策有了明顯的轉向趨勢之後，發行人才會重新評估融資成本，進而可能對熊貓債

的供給量帶來影響。（ｌｃ）

