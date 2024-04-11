《深港通》北向額度全日使用３１﹒７億，南向使用３６﹒３億

《經濟通通訊社１１日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８８﹒２７億元，買盤超賣盤，額度全日使用３１﹒７３億元，佔每日額度６﹒１％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８３﹒６８億元，買盤超賣
盤，額度全日使用３６﹒３２億元，佔每日額度８﹒６％。
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11/04/2024 16:22
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日額度餘４８８﹒２７億元，買盤超賣盤，額度全日使用３１﹒７３億元，佔每日額度６﹒１％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８３﹒６８億元，買盤超賣
盤，額度全日使用３６﹒３２億元，佔每日額度８﹒６％。
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