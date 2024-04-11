《神州頭條》財經報章頭版摘要：政府維護良好主權信用的決心沒變

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見馬英九一行

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中共中央總書記習近平１０日下午在京會見馬英九一行。習近平表示，兩岸同胞要堅決反對「台

獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，把

中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。



中證監：推動資本市場重點領域風險持續收斂

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中證監４月１０日公布的２０２３年法治政府建設情況顯示，中證監２０２３年全年作出處罰決

定５３９項，罰沒款金額６３﹒８９億元（人民幣．下同），市場禁入１０３人次。全年共４７

家公司退市，其中強制退市４４家。



加大資本市場支持綠色低碳發展力度

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人行等七部門近日發布的《關於進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見》明確，進一步加

大資本市場支持綠色低碳發展力度。支持符合條件的企業在境內外上市融資或再融資，募集資金

用於綠色低碳項目建設運營；大力支持符合條件的企業、金融機構發行綠色債券和綠色資產支持

證券。





《上海證券報》



中證監將持續深入推進資本市場法治政府建設

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中證監１０日公布２０２３年法治政府建設情況。其中提到，今年，中證監將持續深入推進資本

市場法治政府建設，推動資本市場重點領域風險持續收斂；堅持監管「長牙帶刺」、有稜有角，

「零容忍」打擊資本市場違法違規行為，嚴懲欺詐發行、財務造假等市場亂象。



熊貓債走俏催生人民幣國際化新動力

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近年來，熊貓債在海外發行人中間火了。彭博數據顯示，截至一季度末，境外機構今年發行的熊

貓債規模達６７４億元，同比增長２２０﹒９５％，創歷史新高。熊貓債的存續規模超過

２７５４億元。



七部門：推動金融系統逐步開展碳核算

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近日，人行聯合發改委、工信部、財政部、環境部、金融監管總局和中證監發布《關於進一步強

化金融支持綠色低碳發展的指導意見》，以做好綠色金融大文章，積極支持綠色低碳發展。





《證券時報》



中國政府維護良好主權信用的能力和決心沒變

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惠譽國際信用評級公司１０日發布報告，將中國主權信用評級展望由「穩定」調整為「負面」。

當日，財政部有關負責人回應表示，很遺憾看到惠譽調降中國主權信用評級展望。惠譽主權信用

評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長

，進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。



中證監：推動註冊制走深走實

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中證監１０日公布了２０２３年法治政府建設情況。中證監表示，２０２４年將持續深入推進資

本市場法治政府建設，推動股票發行註冊制走深走實，加強重點領域立法，堅持監管「長牙帶刺

」、有稜有角，「零容忍」打擊資本市場違法違規行為，嚴懲欺詐發行、財務造假等市場亂象，

為實現資本市場高質量發展提供堅強法治保障。



煙台千億級生物醫藥產業這樣「鏈」成

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山東煙台藍色藥谷．生命島生物醫藥產業園區在３﹒２平方公里大地上，幢幢廠房整齊排布。目

前，園區已形成細胞與再生醫學、醫用同位素與放射性藥物兩大主導產業，是煙台生物醫藥產業

集聚發展、異軍突起的生動縮影。（ｌｃ）

