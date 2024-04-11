《神州經脈》３月ＣＰＩ走弱，大行上調中國經濟增長預測，滬指升

《神州經脈》內地通脹數據走弱，加上市場下調對美聯儲局寬鬆預期，兩大不利因素夾擊，

滬綜指今日（１１日）早段曾低見３００９點，繼續刷新本月新低，不過盤中仍在科技股及設備

更新概念等拉漲下，全日收市恢復上升，滬指收升０﹒２３％，報３０３４﹒２５點，深成指揚

０﹒０３％，創業板指午後曾重返上升，收市則復跌０﹒４４％。

兩市全日成交８１２８億元（人民幣．下同），按日減少２﹒１％，外資通過陸股通由上個

交易日流出轉為今日流入逾２０億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤小幅走高後迅速掉頭向下，一度距日內交易區

間下限不足２０點，最終收報７﹒２３６９，較上個交易日４時３０分收盤價跌３８點子，創去

年１１月１７日以來近五個月新低，全日在７﹒２３４１－７﹒２３７１之間波動。今日人民幣

兌一美元中間價報７﹒０９６８，較上個交易日跌９點子，三連跌，續創３月２５日以來逾兩周

新低，與市場預測偏離擴大至逾１６５０點，創２０１８年有路透預測記錄以來最大，上個交易

日報７﹒０９５９。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比升０﹒１％，從上月０﹒７％的１１個月高位

回落，環比則由升１％轉為降１％；３月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比降幅輕微擴大

０﹒１個百分點至２﹒８％，創四個月最大降幅，環比降幅則收窄至０﹒１％五個月最小。３月

ＣＰＩ同、環比均未延續２月的反彈走勢，ＰＰＩ同比跌幅亦小幅擴大，分析認為，除了官方所

指春節假期後的季節性因素擾動外，需求端疲弱狀況尤為值得重視。



２﹒ 亞洲開發銀行（ＡＤＢ）最新將２０２４年中國經濟增長預測從４﹒５％上調至４﹒８％

，但仍低於去年５﹒２％的增長率，並預計明年中國經濟將失去更多動力，增長率料將放緩至

４﹒５％；大摩表示，由於中國的出口和製造業資本支出強勁，將今年中國ＧＤＰ增長預測由

４﹒２％上調至４﹒８％，並將２０２５年中國ＧＤＰ增長預測從４％上調至４﹒５％；另外，

高盛亦認為中國製造業增速超過預期，將今年經濟增長預期從４﹒８％提高至５％，與中國政府

官方目標一致。



３﹒ 繼穆迪和惠譽後，國際評級機構標普最新將萬科的長期發行人信用評級由「ＢＢＢ＋」調

低至「ＢＢ＋」，展望負面，進入「垃圾級」，至此三大評級公司已將萬科評級下調至「垃圾級

」，而在此之前萬科一直被稱為內房「優等生」。標普將評級下調歸咎於萬科「競爭地位減弱和

槓桿率飆升」。儘管萬科預計能夠在今年償還債務，但標普警告，由於中國房地產市場持續低迷

，萬科銷售額在未來１２個月可能繼續下降。



４﹒ 一則顯示為海南省廣電局發布的《微短劇備案最新工作提示》的文件近日在網絡流傳，內

容為要求各平台要將目前未經備案上線播出的微短劇劇目相關信息，於今年５月３１日前報所屬

地省級廣電主管部門備案，而自今年６月１日起，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播。內媒

《２１世紀經濟報道》引述廣東、江蘇等地多家短劇製作公司指出，微短劇備案新規確實已出台

。



５﹒ 據內媒報道，自４月１日起，廣東省已有中山、珠海、東莞、佛山、汕尾和潮州等１５個

城市宣布取消首套房貸利率下限。目前，１５個城市首套房貸款主流利率執行水平在ＬＰＲ－

４０個基點至ＬＰＲ－７０個基點之間，較全國首套房貸款政策利率下限低２０個至５０個基點

。



６﹒ 美國商務部最新將六家中企納入出口管制，當中聯眾集群等４家中國實體因獲取美國物品

以支持中國軍事現代化而被列入清單，而江西新拓因向俄軍提供無人機採購等支持、深圳嘉思博

科技則因參與伊朗一家飛行器公司採購而被列入清單。中國商務部發言人何亞東表示，美方濫用

出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和「長臂管轄」，中方對此堅決反對。至於歐盟將

調查運往歐洲的中國風力渦輪機供應商獲得補貼的情況，何亞東批評，歐方做法明顯違背自由貿

易原則，嚴重干擾中歐產業正常合作，中方對此強烈不滿和堅決反對，中國商務部貿易救濟局負

責人昨已在布魯塞爾向歐委會貿易救濟主管部門負責人當面提出嚴正交涉。



７﹒ 仲量聯行最新報告顯示，一季度上海寫字樓市場新增供應９﹒８萬平方米，淨吸納量錄

５﹒８５萬平方米，全市整體空置率環比上升０﹒１個百分點至２３％；同期上海寫字樓平均租

金下降２﹒４％至每平方米每天６﹒８元。戴德梁行最新報告顯示，一季度上海甲級寫字樓市場

共有１０﹒８７萬平方米新增供應，淨吸納量８﹒５８萬平方米，較去年四季度下滑９﹒８６％

，較去年同期下滑３７﹒４９％，同期甲級寫字樓整體空置率攀升至２２％，環比上揚０﹒２％

；租金繼續微跌，平均租金為每平方米每天７﹒８０元。



８﹒ 美國參議院商務委員會主席坎特韋爾（Ｍａｒｉａ Ｃａｎｔｗｅｌｌ）周三（１０日）

表示，參議院在審理涉及強制中資字節跳動剝離短片分享平台ＴｉｋＴｏｋ的議案時，可能把出

售時限由半年改為一年。

美國眾議院３月１３日通過相關議案，要求字節跳動在１６５天內剝離ＴｉｋＴｏｋ美國資產，

否則會被封禁，議案已經交至參議院，但參議院至今仍未開始處理相關程序。坎特韋爾表示，她

支持把剝離截止期限改為一年，相信此舉有助議案最終可以成事，惟仍須與其他參議員商討後方

能落實。（ｓｌ）

