《鍾之日記》通脹回落內需疲，萬科降級價再跌

《鍾之日記》４月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國公布的核心ＣＰＩ環比上漲０﹒４％，連續第三個月超過經濟學家預期，擊垮市場對美

聯儲寬鬆預期。反觀中國，３月ＣＰＩ同比升０﹒１％，從上月０﹒７％的１１個月高位回落，

數據表明中國仍面臨通縮風險，內需依然疲弱。美國３月ＣＰＩ增速意外上升，而中國則放緩，

表明兩國的貨幣政策立場可能繼續出現分歧，中美利率差距可能會持續存在。

美股隔晚顯著下跌，亞太股市也普遍被受其影響拖低，香江魚缸低開近３００點，其後跌幅

收窄，午後曾轉升２點，不過恒指最終仍跌４４點，收報１７０９５點，成交９８８億元。



＊滬指收升０﹒２３％，外資轉流入＊



內地通脹數據走弱，加上市場下調對美聯儲寬鬆預期。兩大不利因素夾擊，滬綜指今日早段

曾低見３００９點，繼續刷新本月新低，不過盤中仍在科技股及設備更新概念等拉漲下，全日收

市恢復上升，滬指收升０﹒２３％，報３０３４﹒２５點，深成指揚０﹒０３％，創業板指午後

曾重返上升，收市則復跌０﹒４４％。兩市全日成交８１２８億元人民幣，按日減少２﹒１％，

外資通過陸股通由上個交易日流出轉為今日流入逾２０億元人民幣。



＊萬科墮「垃圾級」，股價跌至十年低＊



繼穆迪和惠譽後，國際評級機構標普最新將萬科（０２２０２）的長期發行人信用評級由「

ＢＢＢ＋」調低至「ＢＢ＋」，展望負面，進入「垃圾級」。至此，曾經被稱為內房「優等生」

的萬科，已被三大評級公司評為「垃圾級」。

標普指，得益於經營性現金淨流入和資產處置所得資金，相信萬科有能力償付今年到期債務

，預計２０２４－２０２５年間萬科的經調整債務每年將下降約３００億元（人民幣．下同），

但槓桿率仍將飆升至５﹒２－５﹒４倍。標普同時警告，由於中國房地產市場持續低迷，對萬科

展望負面，預期其合同銷售額在未來１２個月將繼續下滑，銷售額和利潤率的疲軟將削弱萬科的

競爭地位。

標普預測萬科２０２４－２０２６年的合同銷售總額將降至２７００億－２８００億元，按

年降２５％－２８％，較２０２０年峰值更跌６０％。如果萬科未能執行其資產處置計劃，其財

務狀況也可能會惡化。

萬科Ｈ股今日一度挫近４％，創近１０年低，全日跌近１﹒９％。



＊德國智庫指中國政府的補貼政策無處不在＊



德國智庫「基爾世界經濟研究所」發表報告指出，中國政府的補貼政策無處不在，２０２２

年有超過９９％的中國上市公司獲得了政府直接補貼，其中電動汽車、風力渦輪機和鐵路機車得

到了中國政府的廣泛支持。

補貼的主要受益者包括積極部署出海的電動車製造商比亞迪（０１２１１），至於廣汽集團

（０２２３８） 是中國第二大新能源汽車補貼接收方。不過報告進一步指出，數據顯然低估了

中國綠色技術補貼的真實規模和範圍。除了政府直接補貼外，比亞迪也受益於電池生產商提供的

補貼，以及中國政府向電動汽車購買者提供的購買獎勵。政府提供支持的其他渠道還包括優惠獲

取關鍵原材料、強制技術轉讓、戰略性使用公共採購以及在行政程序中給予國內企業優惠待遇。

報告還提出，中國政府對風力渦輪機製造商明陽的直接補貼從２０２０年的２億歐元（折合

約１５﹒５５億元人民幣）增加到２０２２年的５億歐元（折合約３８﹒８８億元人民幣）。

智庫建議，歐盟應利用調查結果與中國政府進行談判，促使其取消歐盟認為特別有害的公共

支持措施。

比亞迪今日觸低回升，收市微升０﹒１％，廣汽則跌２％。



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