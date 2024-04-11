【大國博弈】美參議院討論延長ＴｉｋＴｏｋ剝離期限至一年

《經濟通通訊社１１日專訊》綜合媒體報道，美國參議院商務委員會主席坎特韋爾

（Ｍａｒｉａ Ｃａｎｔｗｅｌｌ）周三（１０日）表示，參議院在審理涉及強制中資字節跳動

剝離短片分享平台ＴｉｋＴｏｋ的議案時，可能把出售時限由半年改為一年。

美國眾議院３月１３日通過相關議案，要求字節跳動在１６５天內剝離ＴｉｋＴｏｋ美國資

產，否則會被封禁，議案已經交至參議院，但參議院至今仍未開始處理相關程序。

坎特韋爾表示，她支持把剝離截止期限改為一年，相信此舉有助議案最終可以成事。不過她

指出，仍須與其他參議員商討後，方能落實有關構思。

有國會議員助理證實，議員們已經討論過相關想法，但未有定案。延長出售時限至一年的話

，將使得任何潛在ＴｉｋＴｏｋ禁令推遲到２０２５年，屆時美國總統大選已經結束。

坎特韋爾重申，參議員們希望完善這一法案，使其具備更強的法律基礎。她指出，特朗普政

府和蒙大拿州都曾嘗試封禁ＴｉｋＴｏｋ，但遭遇失敗。



＊字節跳動否認去年利潤增長６０％傳言＊



字節跳動１０日下午在其今日頭條官方帳號發文稱，「媒體有關字節跳動利潤增長及數據傳

言不實」。

稍早《彭博》引述知情人士報道稱，字節跳動２０２３年利潤增長約６０％至４００億美

元，增幅跑贏騰訊 （００７００）及阿里巴巴 （０９９８８）；同期營收亦增約５０％至

１２００億美元，是首次在收入和利潤上超越主要競爭對手騰訊。報道提到，上述內部數據尚未

經過獨立審計。（ｒｙ）

