《中國要聞》中汽協：首季觀望情緒仍重，籲以舊換新政策盡早落實

《經濟通通訊社１１日專訊》中國汽車工業協會發布數據顯示，今年第一季度，中國汽車產

銷累計完成６６０﹒６萬輛和６７２萬輛，同比分別增長６﹒４％和１０﹒６％。

中汽協副秘書長陳士華在溝通會上指出，今年第一季度的增長，在很大程度上是受去年同期

低基數的影響，第一季度消費者觀望情緒仍舊很重。當前，內需不足問題依然突出，是今年需要

重點解決的問題。

中汽協方面呼籲，希望國家層面繼續給予汽車行業較好的政策促進環境，包括推動新一輪大

規模設備更新和消費品以舊換新等政策措施盡早細化落實，進一步激發汽車消費潛能、穩定行業

預期，助力產業高質量發展。



＊行業利潤總額下滑嚴重＊



按照協會預測，若剔除政策可能帶來的拉動作用，今年國內市場銷量或將與去年持平。但中

汽協指出，中國汽車行業還面臨著一個較為突出的問題就是行業利潤總額下滑嚴重，營收增加的

同時利潤卻在減少。

國家統計局數據顯示，２０２４年１－２月，汽車製造業完成營業收入１３７１４﹒５億元

（人民幣．下同），實現利潤總額５８６﹒９億元，行業利潤率僅為４﹒３％。

陳士華強調，有些企業急功近利，把價格壓得極低，導致行業整體價格的下移。目前價格競

爭異常激烈，而一個產業的發展不能只看量的增長，過低的利潤將影響整個行業的研發、創新。

展望第二季度，隨著車企大量新產品的加速推出，將會明顯刺激車市消費。若以舊換新政策

如期出台，也將進一步拉動需求。（ｒｙ）

