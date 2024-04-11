《中國要聞》武漢大學開設雷軍班，可１００％具備保研資格

《經濟通通訊社１１日專訊》武漢大學官微消息指，該校２０２４年起在計算機學院新設雷

軍班，計劃招收３０人。雷軍班學生將採用更靈活的培養模式，本碩博自主定制，可１００％具

備保研資格，本博貫通年限６至８年。

據介紹，雷軍班學生將享有更豐富的教育資源，包括優先赴頭部企業實習；專項經費支持

１００％參加國外研修、遊學以及國際國內學術會議；除學校、學院相應階段獎助學金資助外，

雷軍專項獎助學金助力學生成長。



＊計劃招收３０人，與小米等開展校企合作＊



武漢大學表示，將為雷軍班配備最優師資力量，實行小班教學，學生入學後即可結合自身發

展規劃，從學院優選導師庫中選擇學業導師。同時聘請企業界知名創新創業導師和行業頂尖工程

師共同組成導師團隊，指導雷軍班學生開展課業學習、科研訓練和工程實踐。

另外，會與小米（０１８１０）等國內頭部企業開展深度校企合作，引入頭部企業互聯網思

維方法論和行業前沿軟硬件系統設計等課程，針對行業一線技術研發課題開展科研訓練和工程實

踐，目標是培養未來計算機科學與技術領域的創新創業領軍人才。（ｒｙ）

