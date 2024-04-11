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AH股新聞

11/04/2024 08:45

【內房困局】標普將萬科評級下調至「ＢＢ＋」，展望負面

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國房地產困境加劇，標普全球評級１０日將萬科
（０２２０２）（深：０００００２）的長期發行人信用評級由「ＢＢＢ＋」調低至「ＢＢ＋」
，展望負面，進入「垃圾級」或稱「非投資級」。穆迪和惠譽早前已將萬科評級下調至「垃圾級
」。
　　標普將評級下調歸咎於萬科「競爭地位減弱和槓桿率飆升」。儘管萬科預計能夠在今年償還
債務，但標普警告，由於中國房地產市場持續低迷，萬科銷售額在未來１２個月可能繼續下降。
　
＊未能執行資產處置計劃，萬科財務狀況或惡化＊
　
　　標普認為，合同銷售額和利潤率的疲軟將削弱萬科的競爭地位。標普預計該公司２０２４年
至２０２６年的「合同銷售額」總額將降至２７００億－２８００億元人民幣，較去年下降
２５％－２８％，較２０２０年峰值７０４０億元下降６０％。如果萬科未能執行其資產處置計
劃，其財務狀況也可能會惡化。
　　據《彭博》編制的定價顯示，萬科６月到期的短期美元債券報價約為９４美分，表明償還需
求強烈，而２０２７年到期的票據報價較面值折價近５０％。
　　３月１１日，穆迪率先將萬科列入垃圾級，不到一周後，惠譽跟進下調萬科評級。
　　萬科是由國資股東控股的股份制房地產企業，深圳國資委旗下深圳地鐵持有其３３﹒４％股
份。（ｃｔ）

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