《Ａ股行情》滬指半日倒升０﹒４％，節慶因素消散物價返超低增長

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比升

０﹒１％，低預期的０﹒４％，由上月０﹒７％的１１個月高位回落，反映在春節假期因素消褪

後，內需重返疲弱。

在此之前，美國公布的核心ＣＰＩ環比上漲０﹒４％，連續第三個月超過經濟學家預期，擊

垮市場對美聯儲寬鬆預期。兩大不利因素夾擊下，Ａ股受惠科技股及設備更新概念等拉漲，半日

收市仍升，滬綜指升０﹒３７％，報３０３８﹒５８點，深成指升０﹒１７％，創業板指則跌

０﹒３７％。

兩市半日成交４９６５億元（人民幣．下同），較上日（１０日）同時段成交減少２﹒６％

。



＊萬科信用情況惡化，Ａ股挫逾２％＊



繼穆迪和惠譽後，國際評級機構標普最新將萬科（深：０００００２）的長期發行人信用評

級由「ＢＢＢ＋」調低至「ＢＢ＋」，展望負面，進入「垃圾級」，至此三大評級公司已將萬科

評級下調至「垃圾級」。萬科Ａ現價跌２﹒１％，報７﹒４２元，盤中繼續刷新十年新低。

被看高一線的央企保利發展（滬：６０００４８）亦面臨樓盤銷售壓力，公司３月份簽約面

積同比減少３７﹒０４％，簽約金額同比更大減４６﹒２５％。保利發展現價跌１﹒２％，報

８﹒０３元。

德國智庫「基爾世界經濟研究所」一份報告指出，比亞迪（深：００２５９４）是中國政府

補貼的主要受益者，比亞迪Ａ半日價跌１﹒１％，報２０９﹒４８元。（ｅｙ）

