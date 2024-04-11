《Ａ股行情》滬指收升０﹒２％外資流入，機構上調中國ＧＤＰ增長

《經濟通通訊社１１日報道》中國３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比升０﹒１％，從上

月０﹒７％的１１個月高位回落，環比則由升１％轉為降１％；３月工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比降幅輕微擴大０﹒１個百分點至２﹒８％，創四個月最大降幅，環比降幅則收窄

至０﹒１％五個月最小。３月ＣＰＩ同、環比均未延續２月的反彈走勢，ＰＰＩ同比跌幅亦小幅

擴大，分析認為，除了官方所指春節假期後的季節性因素擾動外，需求端疲弱狀況尤為值得重視

。

內地通脹數據走弱，加上市場下調對美聯儲寬鬆預期。兩大不利因素夾擊，滬綜指今日早段

曾低見３００９點，繼續刷新本月新低，不過盤中仍在科技股及設備更新概念等拉漲下，全日收

市恢復上升，滬指收升０﹒２３％，報３０３４﹒２５點，深成指揚０﹒０３％，創業板指午後

曾重返上升，收市則復跌０﹒４４％。

兩市全日成交８１２８億元（人民幣．下同），按日減少２﹒１％，外資通過陸股通由上個

交易日流出轉為今日流入逾２０億元。

亞洲開發銀行（ＡＤＢ）最新將２０２４年中國經濟增長預測從４﹒５％上調至４﹒８％，

但仍低於去年５﹒２％的增長率，並預計明年中國經濟將失去更多動力，增長率料將放緩至

４﹒５％；大摩表示，由於中國的出口和製造業資本支出強勁，將今年中國ＧＤＰ增長預測由

４﹒２％上調至４﹒８％，並將２０２５年中國ＧＤＰ增長預測從４％上調至４﹒５％；另外，

高盛亦認為中國製造業增速超過預期，將今年經濟增長預期從４﹒８％提高至５％，與中國政府

官方目標一致。



＊養豬股領跌，萬科再受創＊



３月物價環比下跌，其中豬肉價格環比急跌６﹒７％，連同鮮菜、雞蛋、鮮果和水產品等合

計影響ＣＰＩ環比下降約０﹒５４個百分點。統計局解釋，因節後消費需求回落，加之大部分地

區氣溫較常年同期偏高，食品供應總體充足。養豬股下跌，傲農生物（滬：６０３３６３）跌

５﹒５％，羅牛山（深：０００７３５）挫５％，巨星農牧（滬：６０３４７７）跌４﹒２％，

神農集團（滬：６０５２９６）挫４％，天康生物（深：００２１００）、新五豐

（滬：６００９７５）跌３﹒５％，龍頭牧原股份（深：００２７１４）跌１﹒９％。

繼穆迪和惠譽後，國際評級機構標普最新將萬科（深：０００００２）的長期發行人信用評

級由「ＢＢＢ＋」調低至「ＢＢ＋」，展望負面，進入「垃圾級」，至此三大評級公司已將萬科

評級下調至「垃圾級」。萬科Ａ全日價跌１﹒９％，報７﹒４４元，盤中繼續刷新十年新低。

被看高一線的央企保利發展（滬：６０００４８）亦面臨樓盤銷售壓力，公司３月份簽約面

積同比減少３７﹒０４％，簽約金額同比更大減４６﹒２５％。保利發展早段保持下跌，收市時

倒升０﹒５％，盤中曾見超過八年新低。



＊工程機械連日炒作＊



設備更新概念繼續獲炒作，工程機械連日領漲，唯萬密封（深：３０１１６１）飆升兩成漲

停，廈工股份（滬：６００８１５）、建設機械（滬：６００９８４）、柳工

（深：０００５２８）、永達股份（深：００１２３９）集體漲停，天橋起重

（深：００２５２３）升５﹒６％，安徽合力（滬：６００７６１）升４﹒９％。

人行等聯合發布進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見，提出推進碳排放權交易市場

建設，和進一步加大資本市場支持綠色低碳發展力度等。環保股拉漲，正和生態

（滬：６０５０６９）漲停，嘉戎技術（深：３０１１４８）升７﹒２％，鵬鷂環保

（深：３００６６４）、中晟高科（深：００２７７８）走高５﹒４％。（ｅｙ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５０４﹒２４ －０﹒０１

上證綜合指數 ３０３４﹒２５ ＋０﹒２３ ３６４１﹒４８

上證Ａ股指數 ３１８１﹒０１ ＋０﹒２３

深證成份指數 ９３００﹒７７ ＋０﹒０３ ４４８６﹒５３

深圳創業板指數 １７８２﹒０９ －０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２５８﹒８５ ＋０﹒２５ １﹒１３

深證Ｂ股指數 １０８１﹒３３ ＋０﹒１１ ０﹒６２

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