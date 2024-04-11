《經濟通通訊社１１日專訊》萬泰生物（滬：６０３３９２）一字漲停，股價創出逾兩周高
位，現價報７４﹒１６元人民幣。
萬泰生物昨日盤後公告稱，公司九價ＨＰＶ疫苗ＩＩＩ期臨床試驗採用了多中心、隨機、雙
盲、二價疫苗對照的設計，在全國５個試驗現場共同開展，現收到了第三方統計公司交付的臨床
試驗揭盲結果，主要結果符合預期。公司同步開展新藥註冊申請資料的撰寫工作，並將積極開展
與藥監部門溝通申報事宜。（ｒｙ）
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11/04/2024 11:16
《Ａ股焦點》萬泰生物一字漲停，九價ＨＰＶ疫苗臨床結果符預期
《經濟通通訊社１１日專訊》萬泰生物（滬：６０３３９２）一字漲停，股價創出逾兩周高
位，現價報７４﹒１６元人民幣。
萬泰生物昨日盤後公告稱，公司九價ＨＰＶ疫苗ＩＩＩ期臨床試驗採用了多中心、隨機、雙
盲、二價疫苗對照的設計，在全國５個試驗現場共同開展，現收到了第三方統計公司交付的臨床
試驗揭盲結果，主要結果符合預期。公司同步開展新藥註冊申請資料的撰寫工作，並將積極開展
與藥監部門溝通申報事宜。（ｒｙ）
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