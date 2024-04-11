《貿易摩擦》中國就歐盟補貼調查提嚴正交涉，警告將影響兩地經貿

《經濟通通訊社１１日專訊》歐盟委員會官員周二（９日）表示，將檢視西班牙、希臘、法

國、羅馬尼亞和保加利亞等國的風力發電廠，調查中國風力渦輪機供應商是否通過補貼在歐洲市

場上佔據不公平優勢。中國商務部官員在比利時布魯塞爾向歐盟貿易官員提出嚴正交涉。

中國商務部公告，商務部貿易救濟局主要負責人昨日（１０日）會見歐盟委員會貿易防御司

司長盧卡斯，就歐盟對中國風力渦輪機供應商發起補貼調查以及再次發布關於中國經濟存在「嚴

重扭曲」的報告等問題進行嚴正交涉。

中方指出，這是歐盟近兩個月內利用《外國補貼條例》（ＦＳＲ）對中國企業發起的第四起

調查案件，有關調查均針對中國新能源相關企業，目標指向明顯，不僅嚴重損害中國企業赴歐開

展投資貿易合作的信心，干擾中歐產業互利合作，也將影響全球應對氣候變化的努力和綠色轉型

的進程。中方又批評，歐方在調查過程中，肆意歪曲補貼定義，程序標準不公開不透明，是一種

以公平競爭之名損害公平競爭環境的保護主義行為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐

方立即停止和糾正錯誤做法。



＊中方：世貿規則並不存在經濟「嚴重扭曲」的概念和標準＊



中方還就歐盟再次發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告表達嚴正立場，稱報告再次對

中國政策、市場環境和經濟制度進行了歪曲解讀，為後續採取歧視性的反傾銷做法製造借口，中

方對此表示高度關注和強烈反對。

中方強調，世界貿易組織規則並不存在經濟「嚴重扭曲」的概念和標準，歐方以單方制定的

所謂「嚴重扭曲」標準來評價中國市場經濟完全不符合事實，將給中歐經貿關係帶來消極影響和

不確定性。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

歐委會官員此前表示，歐盟將對外國補貼行為採取更有系統、更具體的調查，以免電動車、

風能或晶片等重要產業像太陽能板產業一樣被中國廠商吞佔市場。（ｅｙ）

