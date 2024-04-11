《貿易摩擦》德智庫報告指中國補貼力度遠超他國，籲歐盟對華施壓

《經濟通通訊社１１日專訊》德國智庫「基爾世界經濟研究所」發表報告指出，保守估計，

中國對國內工業的補貼總額是美國或德國等其他經合組織國家的三到四倍，更全面的研究則顯示

這一比率可高達九倍。報告稱，中國政府的補貼政策無處不在，２０２２年有超過９９％的中國

上市公司獲得了政府直接補貼，其中電動汽車、風力渦輪機和鐵路機車得到了中國政府的廣泛支

持。

報告指出，中國政府補貼的主要受益者包括積極部署出海的電動車製造商比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４），其引述公司年報顯示，自２０１８年至２０２２年期間

，中國政府對該公司的直接補貼總額就高達３４億歐元（約合２６４﹒３７億元人民幣），而且

補貼額度有大幅增加的趨勢，從２０２０年的２﹒２億歐元（折合約１７﹒１１億元人民幣），

激增至２０２２年的２１億歐元（折合約１６３﹒２８億元人民幣）。

至於廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）是中國第二大新能源汽車補貼接收方，

其直接補貼要低得多，近年來甚至出現了小幅下降的趨勢。

不過報告進一步指出，數據顯然低估了中國綠色技術補貼的真實規模和範圍。除了政府直接

補貼外，比亞迪也受益於電池生產商提供的補貼，以及中國政府向電動汽車購買者提供的購買獎

勵。政府提供支持的其他渠道還包括優惠獲取關鍵原材料、強制技術轉讓、戰略性使用公共採購

以及在行政程序中給予國內企業優惠待遇。

另外報告還提出，中國政府對風力渦輪機製造商明陽的直接補貼從２０２０年的２億歐元（

折合約１５﹒５５億元人民幣）增加到２０２２年的５億歐元（折合約３８﹒８８億元人民幣）

。

智庫建議，歐盟應利用調查結果與中國政府進行談判，促使其取消歐盟認為特別有害的公共

支持措施。智庫認為，鑒於中國在綠色技術產業方面的相對優勢、目前脆弱的宏觀經濟形勢以及

與美國的緊張關係，此類談判有可能取得成功。（ｅｙ）

