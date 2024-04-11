《經濟時評》亞行將今年中國經濟增長預測上調至４﹒８％

《經濟通通訊社１１日專訊》亞洲開發銀行（ＡＤＢ）最新將２０２４年中國經濟增長預測

從４﹒５％上調至４﹒８％，低於去年５﹒２％的增長率，並預計明年中國經濟將失去更多動力

，增長率料將放緩至４﹒５％，主要是受房地產市場疲軟，以及去年重新開放後國內消費增長減

弱的影響。

亞行並對２０２４年亞洲發展中經濟體的經濟增長預期從４﹒８％上調至４﹒９％，指由於

一些經濟體內需穩健，抵消了中國房地產拖累下的經濟放緩的影響，預計今年亞洲發展中國家的

經濟增速將略高於此前預測，但略低於２０２３年的５％增長率，並預計２０２５年增長

４﹒９％。亞行同時警告，包括中東地區在內的地緣政治緊張局勢帶來持續性挑戰，可能會擾亂

供應鏈並再次推高通脹。

亞行認為，儘管外部環境存在不確定性，但亞洲發展中國家今年的增長仍將保持強勁。大多

數經濟體加息周期的結束以及半導體周期回升帶來的商品出口持續復甦，將支持經濟增長。不過

，由於持續的房地產危機和其他挑戰使中國無法實現經濟強勁復甦，該國仍然給地區經濟增長前

景帶來拖累。

亞行並預測，地區通脹率將從２０２３年的３﹒３％放緩至２０２４年的３﹒２％，並在

２０２５年進一步降至３％。（ｓｌ）

