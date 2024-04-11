微信打擊違規租售帳號，提醒或被用於詐騙、洗錢，私穩亦恐被竊

《經濟通通訊社１１日專訊》微信安全中心發布針對租售微信帳號行為的打擊公告，指近期

該中心發現有部分用戶利用微信社交功能，在朋友圈、微信群發布「閒置小號換零花錢」等租售

微信帳號的相關內容。公告提醒，租售微信帳號不但違反微信相關用戶協議規範，可能導致帳號

被封禁等處罰，更容易為用戶自身帶來極高的安全風險，導致個人隱私信息洩露、財產損失、被

冒名頂替貸款借錢等，嚴重的還會淪為違法犯罪活動的幫兇，用戶切勿嘗試。

公告強調，對於在平台中租售微信賬號的行為，微信團隊一直嚴打嚴防，避免用戶落入圈套

、成為不法分子違法犯罪的「幫兇」。對於這類違法行為，核實確認後，微信將依據國家相關法

律法規及微信相關規範，根據違規嚴重程度進行階梯式處理；對於多次違規者，將加重處罰。



＊借出微信帳號或會被用來申請借貸、發布不良信息等＊



公告指出，網絡黑灰產會通過租賃、購買等方式獲得正常的微信用戶帳號，進而利用帳號實

施違法犯罪行為、逃避監管。公告提醒，騙子通常以諸多口徑來尋求租號，如：給商家點讚、刷

好評、給孩子拉票等，並承諾「不會干擾用戶正常生活」「不會用於非法用途」。為消除受害者

的警惕心，有時候還會主動建議用戶先把帳戶裏的錢取出。

用戶借出帳號借給他人使用，實際上可能是幫助騙子繞過微信的安全防護，還會面臨巨大的

風險，包括：聊天記錄等內容均有可能被竊取；騙子可能假冒你的身份向好友借錢、申請借貸等

；帳號可能被用於發布虛假廣告、招嫖和散播不良信息等，甚至用於實施網絡詐騙犯罪；實名帳

號擁有支付功能，而且一般沒有異常交易記錄，很容易被不法團夥盯上，用來拆分、「洗白」他

們手上的贓款，逃避監管部門和警方的追蹤，出租的微信帳號一旦被捲入「洗錢」就不再「清白

」，而如果明知不法分子會將帳號、收款碼用於違法犯罪活動仍選擇租售，可能會因為幫助犯罪

而被追究法律責任。（ｓｌ）



