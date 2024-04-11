《經濟時評》大摩將中國今年ＧＤＰ增長由４﹒２％上調至４﹒８％

《經濟通通訊社１１日專訊》摩根士丹利表示，由於中國的出口和製造業資本支出強勁，該

行將２０２４年中國實際國內生產總值（ＧＤＰ）增長預測由４﹒２％上調至４﹒８％，並將

２０２５年中國ＧＤＰ增長預測從４％上調至４﹒５％。

該行指出，由於其追蹤的上半年ＧＤＰ成長率超過５％，相信在４月底和７月底召開的中國

政治局會議上出台進一步寬鬆政策的可能性不大。（ｓｌ）

