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AH股新聞

11/04/2024 11:52

《經濟時評》大摩將中國今年ＧＤＰ增長由４﹒２％上調至４﹒８％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》摩根士丹利表示，由於中國的出口和製造業資本支出強勁，該
行將２０２４年中國實際國內生產總值（ＧＤＰ）增長預測由４﹒２％上調至４﹒８％，並將
２０２５年中國ＧＤＰ增長預測從４％上調至４﹒５％。
　　該行指出，由於其追蹤的上半年ＧＤＰ成長率超過５％，相信在４月底和７月底召開的中國
政治局會議上出台進一步寬鬆政策的可能性不大。（ｓｌ）

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