《兩岸關係》馬英九結束訪陸返台：兩岸有九二共識就能繼續對話

《經濟通通訊社１１日專訊》馬英九結束一連１１日的大陸方問行程，今日中午從北京返抵

台北。他在桃園機場發表講話指，兩岸的中國人可以和平處理爭端，只要有共同的政治基礎－－

九二共識，兩岸就可以繼續對話。



＊馬英九：兩岸歷史文化連結非政治切得開＊



馬英九稱，今次帶領台灣年輕人訪問大陸，讓台灣的年輕人深刻了解中華歷史文化，也希望

台灣的年輕人拋開意識形態，認識到台灣與大陸的歷史與文化連結，不是政治切得開的。即使台

灣和大陸的政治制度不同，生活觀與價值觀也不一樣，「但我們都是炎黃子孫，同屬中華民族，

這是我覺得這次最重要的收獲」。

馬英九並提到，昨與中共總書記習近平會面時，習近平認真聽取台灣年輕人的意見，也誠懇

一一回覆，表達大陸推動和平發展、共創兩岸福祉的決心，「我覺得這對兩岸交流是很正面的信

息」，另外習近平也表達對花蓮震災的哀悼。

馬英九強調，未來會持續推動兩岸青年交流，讓台灣人更平安，更幸福。

習近平昨在北京與馬英九會面時表示，兩岸同胞都是中國人，外部的干涉阻擋不了家國團圓

的歷史大勢。（ｓｌ）

